Beth Mead: l’Angleterre et Arsenal sont absents avec une blessure au LCA et pourraient manquer la Coupe du monde | Nouvelles du football

La star de l’Angleterre et d’Arsenal, Beth Mead, a subi une blessure au LCA qui met en doute sa participation à la Coupe du monde.

L’attaquante a marqué 37 buts en 102 apparitions pour son club et 29 buts en 50 pour son pays, remportant le prix du meilleur buteur avec un total de six lors de l’Euro 2022.

Mead s’est blessé lors de la défaite 3-2 d’Arsenal à domicile contre Manchester United ce week-end, le club confirmant que le joueur de 27 ans rendra visite à un chirurgien dans les prochains jours.

“Nous pouvons confirmer que Beth Mead a subi une rupture du ligament croisé antérieur lors de notre match contre Manchester United à l’Emirates Stadium samedi”, indique un communiqué d’Arsenal.

“Malheureusement, cela signifie que Beth est mise à l’écart pour une période prolongée. Elle verra un chirurgien dans les prochains jours, après quoi de plus amples détails sur les délais seront établis.

“Tout le monde au club soutiendra désormais Beth et travaillera dur pour la faire revenir sur le terrain dès que possible.”

Faits saillants du match de Super League féminine entre Arsenal et Manchester United.



Les rivaux d’Arsenal, Chelsea, ont également confirmé que la milieu de terrain Pernille Harder sera absente pour “une période significative” après avoir subi une intervention chirurgicale pour une blessure aux ischio-jambiers subie en service international avec le Danemark.

