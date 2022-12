Beth Mead admet qu’elle avait des pensées qu’elle “détestait” après n’avoir pas été sélectionnée pour l’équipe britannique de l’équipe olympique de 2020

En 2022, Beth Mead a terminé deuxième du Ballon d’Or Féminin, quelques mois seulement après avoir été nommée joueuse du tournoi de l’Euro féminin 2022 alors qu’elle marquait six buts tout en menant l’Angleterre à la gloire du tournoi.

Cependant, juste un an avant de remporter le trophée de l’Euro 2022, l’entraîneur temporaire de l’Angleterre et de l’équipe GB, Hege Riise, l’avait exclue de l’équipe des Jeux olympiques de l’équipe GB 2020, suggérant que son style de jeu était trop agressif pour être sélectionné.

Naturellement, cela a blessé Mead. Parler à QuatreQuatreDeux dans le dernier numéro disponible sur commande, Mead dit qu’elle avait des pensées qu’elle “détestait” pendant les Jeux, ses sentiments étaient en conflit sur la façon dont elle voulait que l’équipe se comporte.

Elle a indiqué que c’était une réaction normale pour un joueur dans sa situation, cependant, c’est juste s’il est heureux ou non de l’admettre.

“J’ai trouvé ça très difficile, parce que je détestais les pensées que j’avais pendant que les Jeux olympiques se jouaient”, a déclaré le joueur de 27 ans. QuatreQuatreDeux. “Je voulais que les filles réussissent, mais je ne l’ai pas fait non plus, à cause de Hege [who had dropped her from the GB squad for being ‘too aggressive’].

“Je me suis retrouvé à penser à des pensées que je n’aurais jamais imaginées. Mais je pense que la plupart des joueurs dans cette position penseraient exactement la même chose ; c’est juste s’ils l’admettent ou non.

“En y réfléchissant maintenant, ce que je ressentais était tout à fait normal dans les circonstances. Il n’y avait aucune méchanceté envers quiconque faisait partie de cette équipe. Mais c’était difficile.”

L’équipe GB a terminé sa phase de groupes aux Jeux olympiques avec sept points, se méritant confortablement une progression vers la phase à élimination directe. L’admission par Mead de sentiments doux-amers envers l’équipe est centrée sur le fait qu’elle n’avait pas été sélectionnée dans l’équipe, mais qu’elle avait quand même joué avec la majorité des joueurs au niveau du club ou au niveau international.

En fin de compte, l’équipe GB a été éliminée en quart de finale lors d’une rencontre passionnante 4-3 contre l’Australie, qu’elle a perdue en prolongation.

Heureusement, avec Mead dans l’équipe, les joueurs anglais de cette équipe ont réussi à rebondir un an plus tard et à remporter l’Euro 2022 à Wembley, sécurisant ainsi leur héritage au sein du football anglais.

Le nouveau livre de Beth Mead Lionne : mon voyage vers la gloire (s’ouvre dans un nouvel onglet) est maintenant disponible et disponible à la commande.