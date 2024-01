Beth Goetz est nommée directrice permanente des sports de l’Université de l’Iowa, perdant le titre par intérim

Beth Goetz, directrice sportive par intérim de l’Iowa (à droite), regarde le 16 septembre lors d’un match de football entre les Hawkeyes de l’Iowa et les Broncos de l’ouest du Michigan au stade Kinnick d’Iowa City. Les Hawkeyes ont battu les Broncos 41-10. Goetz a été nommé jeudi nouveau directeur permanent des sports de l’Iowa. (Nick Rohlman/La Gazette)



IOWA CITY — Beth Goetz est là pour rester.

Goetz, qui occupait le poste de directeur par intérim des sports de l’Université de l’Iowa depuis le 1er août après que Gary Barta ait pris sa retraite, a été nommé directeur permanent des sports de l’université, a annoncé jeudi l’UI.

“Beth est une leader talentueuse et dynamique, et la recherche nationale que nous avons menée a démontré qu’elle est la meilleure directrice des sports de l’Université de l’Iowa”, a déclaré la présidente de l’UI, Barbara Wilson, dans un communiqué. “Elle a fait un travail remarquable en tant qu’intérim, et je suis convaincu qu’elle mènera notre département d’athlétisme et nos étudiants-athlètes vers de nouveaux niveaux de réussite, tant sur le terrain qu’en classe.”