Tottenham est sur le point de signer l’attaquant Beth England de Chelsea pour un record national pour un joueur britannique.

L’accord vaut 250 000 £ et battra le record actuel, qui a été établi par le transfert de 200 000 £ de Lauren James de Manchester United à Chelsea en 2021.

L’Angleterre devrait terminer le mouvement lorsque la fenêtre de transfert s’ouvrira la semaine prochaine.

Le joueur de 28 ans a marqué 70 buts en 148 matchs pour Chelsea, mais n’a joué que six fois cette saison.

L’Angleterre souhaite acquérir un football plus régulier après avoir perdu sa place dans l’équipe d’Angleterre, avec la Coupe du monde à venir cet été.

Bonner de retour à Liverpool

Image:

Liverpool a re-signé la défenseuse Gemma Bonner





L’ancienne capitaine de Liverpool et championne de la Super League féminine Gemma Bonner reviendra au club pour un deuxième passage à partir du 1er janvier.

Le défenseur de 31 ans a mené Liverpool à des titres WSL consécutifs en 2013 et 2014 avant de partir pour Manchester City en 2018.

Bonner, qui a été sélectionné 11 fois par l’Angleterre, a déclaré : “C’est un moment assez spécial pour moi. Je me pince encore quand j’arrive à Anfield.

Image:

Bonner retrouve Matt Beard, qui en est à son deuxième passage en tant que manager de Liverpool





“Je suis super excité d’être de retour et j’ai hâte de remettre le maillot et de sortir avec les filles et de revenir jouer pour Liverpool.

“J’étais ici depuis un certain temps auparavant et ce fut une décision difficile de partir, mais je pense que j’ai toujours su en moi-même qu’un jour j’aimerais revenir à Liverpool. Maintenant, le moment est venu.

“L’une des choses dont j’ai été le plus fier est de soulever ces trophées, en particulier les uns après les autres.

“J’ai des souvenirs incroyables de mon séjour ici auparavant. Grandir en tant que fan de Liverpool, cela signifie probablement un peu plus. Revoir mon maillot aujourd’hui avec le nom au dos était presque un peu émouvant.”