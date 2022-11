Beth découvre le fils de Jamie dans l’épisode 4 de la saison 5 – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : réseau Paramount

Épisode 4 de Yellowstone la saison 5 commence avec Beth dans une cellule de prison. Elle est toujours assise derrière les barreaux après cette bagarre au bar. Elle est libérée et se retrouve face à face avec Jamie. Dans un rare moment, Jamie a finalement obtenu quelque chose sur Beth. Elle pense que cela passera facilement sous le tapis, mais Jamie dit que ce n’est pas si simple.

Jamie explique que si la femme agressée par Beth ne porte pas plainte, il demandera au procureur du comté de faire preuve d’indulgence envers Beth. Il ajoute que si cette bagarre dans un bar atteint la presse, ce sera un embarras majeur pour “leur père”. Beth enfonce le couteau dans le dos de Jamie et lui rappelle que John est son père. Elle ordonne à Jamie d’empêcher la femme de porter plainte.

Jamie aide Beth à éviter une bagarre juridique

Après une brève rencontre avec son équipe, John rencontre les agents américains de la pêche et de la faune. Ils veulent parler des loups. L’un des officiers dit à John qu’ils pensent que les loups ont été tués dans son ranch et que les colliers ont été ramenés au parc. Ils sont convaincus que les cow-boys de John ont tué ces loups. John appelle Rip sur haut-parleur et pose des questions sur les loups. Rip nie tout comme il est censé le faire. Un autre officier prévient John que cela pourrait devenir très mauvais pour lui s’ils découvrent d’autres preuves.

Jamie appelle John et lui explique le combat du bar Beth. C’est exactement ce que John fait ne pas besoin de traiter en ce moment. Il dit à Jamie de le tenir au courant de la façon dont tout se passe. Jamie attend que la femme arrive à la gare de Bozeman, et elle arbore un œil au beurre noir.

La femme tient à porter plainte, mais Jamie révèle qu’elle pourrait également faire l’objet de poursuites. Il n’y a pas d’autodéfense dans une bagarre dans un bar. Jamie la soutient dans un coin et remporte celui-ci pour Beth.

Kayce et Monica organisent les funérailles de leur fils. Mo et d’autres hommes de la réserve aident à creuser la tombe de bébé John près du cimetière familial. Rip et les cow-boys trébuchent sur le creusement, et Rip descend pour aider.

John déjeune avec Lynelle et lui raconte tout sur l’arrestation de Beth. Lynelle dit que si cela ne disparaît pas, ignorez-le. John se demande ce qui se passera si Beth est condamnée. Lynelle dit à John qu’il pourrait pardonner à Beth, mais cela signifierait la fin de sa carrière politique. Elle déconseille fortement cela. Lorsque John évoque un groupe environnemental lié aux loups, Lynelle exhorte John à rester loin d’eux.

Beth découvre le fils de Jamie

Jamie récupère Beth de prison et la ramène chez elle dans sa voiture. Elle repère le siège auto sur la banquette arrière et apprend qu’il a un fils. Elle commence à l’attaquer dans la voiture. Il est obligé d’arrêter la voiture avant de s’écraser. Beth saute de la voiture et Jamie la poursuit. Beth est dévastée que Jamie ait un enfant à lui et elle ne le fera jamais. “T’emmener dans cette clinique est le plus grand regret de ma vie”, lui dit-il.

Beth demande d’après qui le fils de Jamie porte le nom, et il lui dit la vérité. Cela exaspère encore plus Beth, et elle continue à marcher sur la route. Jamie dit que personne d’autre dans la famille ne connaît son fils à part elle. « Je vais te le prendre », menace Beth. “La prochaine fois que vous le voyez, vous pouvez l’embrasser au revoir parce qu’il est presque parti.” Elle continue à marcher sur la route. Jamie retourne à sa voiture et crie. Il sait que Beth est sérieuse. Il frappe presque Beth alors qu’il s’éloigne rapidement.

John et Beth assistent à distance aux funérailles du bébé John. John profite de cette occasion pour interroger Beth sur son séjour en prison. Beth n’a pas l’impression qu’elle devrait être ici, alors elle s’en va. John lui dit que Kayce et Monica ont besoin de savoir qu’elles tiennent suffisamment à elles pour rester. Après les funérailles, Rainwater dit à John qu’ils doivent parler de l’annulation du projet d’aéroport et des emplois qu’il a supprimés lorsqu’il l’a fait. John accepte de venir à la réservation.

John réconforte Monica après les funérailles de son fils

John s’assoit à côté de Monica près de la tombe de son fils. John s’ouvre à Monica et révèle qu’il a eu un frère pendant environ 18 heures dans la journée. Il s’appelait Pierre. Il est né tôt et il n’y avait pas grand-chose qu’ils pouvaient faire à l’époque. John dit à Monica que la perte a endurci sa mère et qu’elle n’a plus jamais essayé d’avoir des enfants.

John dit à Monica que son garçon a vécu une “vie parfaite” tout comme son frère. « Tout ce qu’il connaissait, c’était toi. Que tu l’aimais », dit-il. C’est exactement ce que Monica avait besoin d’entendre. Monica et John s’embrassent. Lorsqu’il croise la route de Kayce, John dit que donner son nom au bébé signifie plus qu’ils ne le sauront jamais. John rend le badge de Kayce. Kayce reste résolu quant à sa décision de démissionner.

Rip et John ont une discussion sur les rangers et les loups. Rip est honnête sur ce qui s’est réellement passé. Il admet qu’il a essayé de déjouer les colliers, mais il n’a pas pu. Il s’excuse et dit que les loups sont dans un endroit où personne ne les trouvera jamais.

Beth enquête sur la dernière rencontre de Jamie

Summer est libérée de prison et sort pour trouver John qui l’attend. Elle a une liberté surveillée de 6 mois et John l’invite à rester au ranch. Elle souligne que leur relation doit rester purement professionnelle.

Jamie et Sarah dînent ensemble, et elle est franche sur le fait de vouloir trouver un moyen d’annuler l’annulation de l’aéroport. Elle continue de planter ses griffes dans Jamie. Ils se saoulent au bar pendant que Beth les regarde de loin.

Alors qu’ils ont une liaison torride dans la salle de bain, Beth entre et fouille dans le sac à main de Sarah. Elle prend une photo de sa licence et la recherche plus tard en ligne. Elle découvre que Sarah ment sur son identité. Beth entend des pas derrière elle et trouve Summer marchant dans la maison. Beth la confronte dans la cuisine, clairement mécontente que John ait ramené Summer ici. Beth doit se saouler au petit matin pour faire face à tous ces développements. Sa vie ne cesse de se compliquer. Yellowstone la saison 5 est diffusée le dimanche sur Paramount Network.