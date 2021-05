Beth Behrs, star des 2 Broke Girls, fait du yoga son objectif de 40 jours | Nouvelles des gens

Los Angeles: L’actrice Beth Behrs, connue sous le nom de Caroline Channing dans la sitcom « 2 Broke Girls », a passé du temps à pratiquer le yoga avec son nouveau clip de boomerang Instagram mercredi, heure de l’Inde.

Elle a partagé un clip mettant en vedette une bougie allumée et des bâtons d’encens et a écrit: « Jour # 2 # 40 jours de yoga ».

Beth avait également partagé une vidéo exécutant une pose de yoga compliquée mardi soir, selon l’heure de l’Inde.

Elle a dit: «Inspirée par le conseil de mon cher ami @drtaraswart de venir au tapis #yoga tous les jours – même si c’est 5 minutes de respiration allongée. En faire un objectif de 40 jours, donc ça deviendra une habitude! Qui est avec moi? »

Beth a fait ses débuts d’actrice en 2009 avec « American Pie Presents: The Book Of Love ». Elle a ensuite été vue dans des projets tels que « Chasing Eagle Rock » et « Hello, My Name Is Doris » parmi beaucoup d’autres.