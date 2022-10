Betfred Super League: Jake Wardle rejoint Wigan Warriors pour un contrat de trois ans | Actualités de la Ligue de Rugby

Jake Wardle arrive aux Wigan Warriors pour un contrat de trois ans

Wigan Warriors a annoncé la signature du centre Jake Wardle pour un contrat de trois ans et cette décision voit Sam Halsall et Jack Bibby aller dans la direction opposée aux Huddersfield Giants dans des contrats permanents.

Wardle est passé par l’Académie de Huddersfield et a fait ses débuts pour le club en 2016. Après avoir joué pour les Giants et plus récemment pour les Warrington Wolves, l’arrière extérieur a marqué 22 essais en 62 apparitions en Super League.

Né à Halifax, Wardle est un international anglais qui a fait ses débuts en tant que buteur lors d’une victoire contre le Combined Nations All Stars plus tôt cette année. Il a également participé à la victoire des England Knights sur la France le week-end dernier.

“Tout s’est passé assez rapidement. Je veux saisir l’occasion à deux mains. L’une des principales raisons de ma venue était Matty Peet, qui me connaît depuis que j’ai 16 ans”, a déclaré Wardle.

“Le club parle de lui-même – je veux apporter plus de succès au club et gagner des trophées. Les installations sont incroyables et de première classe. J’ai hâte d’être coincé et d’apporter ce que je peux à l’équipe.”

L’entraîneur-chef Matt Peet a de “grandes attentes” pour Jake et a hâte de l’accueillir, lui et sa famille, dans le club.

“C’est un joueur que nous avons admiré tout au long de son développement et il fait honneur à la Huddersfield Giants Academy. Nous sommes convaincus qu’il conviendra parfaitement à Wigan”, a déclaré Peet.

L’arrivée de Wardle voit deux départs avec Halsall et Bibby allant dans le sens opposé à Huddersfield. Après avoir progressé dans la Wigan’s Academy, Halsall a fait 17 apparitions en équipe première pour les Warriors, marquant huit essais.

De même, l’ailier Bibby est passé par le système et a fait une seule apparition senior – ses débuts en tant que buteur contre Hull KR en août de cette année.

“Nous souhaitons à Sam tout le meilleur à Huddersfield, c’est un jeune homme de qualité et il sera un excellent ajout à une solide équipe des Giants”, a déclaré Peet. “Jack vient de terminer une année exceptionnelle dans la réserve et en prêt. Il est très professionnel et travailleur; nous lui souhaitons beaucoup de succès.”

Sur les trois joueurs, le directeur exécutif Kris Radlinski a ajouté : “Nous travaillons dur pour recruter Jake depuis plusieurs années. C’est un joueur passionnant qui s’intégrera très bien dans notre style de jeu. Pour un jeune international anglais à s’engager son long mandat au club est un grand coup.

“D’une part, nous sommes ravis de recruter Jake, mais nous sommes également attristés de perdre Sam. C’est un gars formidable auquel nous pensons tous beaucoup, mais après avoir passé les deux dernières années en prêt dans divers clubs, il est maintenant temps pour lui de commencer à s’imposer comme un starter régulier.

“Jack est au début de son voyage et si son application et son engagement sont à en juger, il continuera à avoir une bonne carrière. Nous souhaitons à Sam et Jack tout le meilleur.”