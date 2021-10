Betfred Super League: Hull FC signe le talonneur fidjien Joe Lovodua pour un an pour la saison 2022 | Nouvelles de la ligue de rugby

Hull FC a confirmé la signature du talonneur fidjien Joe Lovodua pour un an

Le Hull FC a annoncé la signature du talonneur international fidjien Joe Lovodua pour un contrat d’un an pour la saison 2022 de Betfred Super League.

Le joueur de 23 ans rejoint le club des grands finalistes de la LNR, South Sydney Rabbitohs, et offrira une compétition supplémentaire pour les places dans le peloton de Hull.

Le joueur de balle dynamique offrira également une certaine polyvalence si nécessaire, avec la possibilité de jouer à travers la rangée arrière et au centre.

« C’est une décision extrêmement excitante; ce sera la première fois que je me rendrai en Angleterre, donc j’ai hâte d’y aller et de poursuivre la pré-saison », a déclaré Lovodua le jour où sa signature a été confirmée.

« Ayant joué la majeure partie de ma carrière en club dans la Coupe de la Nouvelle-Galles du Sud, j’ai l’impression que c’est une très grande chance de faire avancer ma carrière et de montrer de quoi je suis capable. Je viens à Hull pour faire de mon mieux et tout donner pour cette équipe.

« Je suis reconnaissant pour l’opportunité et la chance de jouer pour un club aussi prestigieux que le Hull FC. J’ai été impressionné par les gens du club, l’héritage et j’ai beaucoup entendu parler des fans et de la ville.

Lovodua, 23 ans, a huit sélections fidjiennes à ce jour et est la deuxième signature de Hull pour la saison prochaine

« Je sais que je ne vais pas seulement entrer directement dans l’équipe de départ, mais je viendrai pour faire mes preuves, faire de mon mieux pour l’équipe et gagner une place dans l’équipe de jeu chaque semaine.

« Ma position préférée est celle de talonneur – j’aime jouer à cette position, être sur le ballon au milieu du parc et avoir une influence sur l’équipe à l’avenir et j’espère pouvoir apporter quelque chose de différent à l’équipe. »

Junior de St George Illawarra Dragon, le Fidjien a gravi les échelons depuis 2017 et a été la pierre angulaire de son équipe pour la Coupe de la Nouvelle-Galles du Sud, où il était entraîné par l’ancien demi-arrière du Hull FC Mathew Head.

Après avoir fait 46 apparitions au niveau de la réserve, Lovodua a rejoint les Rabbitohs l’année dernière où il a continué sa forme accrocheuse et était sur le point de gagner une place dans l’équipe du top 30 de Wayne Bennett la saison prochaine – avant que le Hull FC n’appelle avec une opportunité de Super League. .

Lovodua a déjà eu un bon avant-goût de la ligue de rugby senior, son premier match professionnel étant inoubliable alors qu’il a fait ses débuts pour les Fidji lors de la Coupe du monde 2017.

Il a joué le talonneur dans quatre de leurs cinq matches, dont des victoires convaincantes contre le Pays de Galles et les États-Unis, ainsi que la mémorable victoire 4-2 contre les Warriors de Nouvelle-Zélande et l’affrontement en demi-finale contre les futurs vainqueurs, l’Australie.

Avec déjà huit sélections à son actif, il s’est aligné aux côtés de stars de premier plan telles que Kevin Naiqama, Suliasi Vunivalu, Jarryd Hayne, Maika Sivo et Kane Evans.

Lovodua devient la deuxième signature de Hull avant la saison prochaine, rejoignant l’ailier électrique Darnell McIntosh qui devrait quitter les Huddersfield Giants dans les semaines à venir, après avoir mis la plume sur un contrat de trois ans en août.

L’entraîneur du Hull FC, Brett Hodgson, a déclaré que le club était ravi et excité par la capture

Parlant du dernier ajout, l’entraîneur-chef du Hull FC, Brett Hodgson, a ajouté: « Joe est un joueur que nous surveillons depuis un certain temps, et nous sommes vraiment ravis de l’avoir attaché pour la saison prochaine.

« Ajouter un joueur de niveau international est vraiment positif, ayant couru pour les Fidji à de nombreuses reprises; il a une grande déception avec le mannequin et apporte de la vitesse et de la conscience à ce département – et il est à un bon âge avec son meilleur des années avant lui.

« Il est prêt pour une opportunité. Il a eu la malchance de se retrouver derrière de grands prostitués comme Cameron McInnes chez les Dragons et Damian Cook chez les Rabbitohs, ce qui a limité son chemin à la première année, mais il aura beaucoup appris des gars. comme ça.

« Nous sommes vraiment ravis de lui offrir cette chance de montrer ce qu’il peut faire et de faire ses preuves en Super League et même si nous le voyons comme une option à moitié factice pour nous, il apporte également une excellente valeur utilitaire, ce qui ajoutera de la force dans un nombre de postes pour nous. »