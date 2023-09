Betfred St Leger : arrestation pour revenir en 2024 après Doncaster deuxième ; Westover en pleine forme avant l’Arc | Nouvelles des courses

L’arrestation devrait être reportée à la saison prochaine après avoir occupé la deuxième place dans sa tentative de fournir à Frankie Dettori un dernier succès classique au Betfred St Leger à Doncaster samedi.

Après avoir mis la déception de Derby et de Royal Ascot derrière lui avec une victoire dans les Geoffrey Freer Stakes à Newbury le mois dernier, le poulain Frankel était la monture choisie par l’Italien alors qu’il cherchait à assurer une septième victoire dans la pièce maîtresse de Town Moor.

Alors que l’impressionnant Continu était trop bon ce jour-là, Arrest s’en est tenu à sa tâche pour terminer meilleur des autres et ses relations ont hâte de voir ce qu’il peut accomplir à quatre ans.

L’arrestation rentre à la maison pour gagner confortablement le vase Chester





Barry Mahon, directeur de course des propriétaires Juddmonte, a déclaré : « J’étais ravi et je pensais qu’il avait fait une belle course. J’étais plus déçu pour Frankie qu’autre chose car cela aurait été merveilleux pour lui de vivre un conte de fées se terminant lors de la dernière Classique de la année, mais ce n’était pas le cas.

« Le cheval a fait une course brillante et Frankie a été très élogieux à son sujet par la suite et a dit quel bon cheval il pense qu’il sera l’année prochaine. Je pense que nous avons beaucoup de choses à attendre avec lui.

« Je pense que cela semblait être le consensus avec John, Thady (Gosden) et Frankie après la course, que nous le mettions à l’écart pour l’année maintenant et qu’il sera un bon cheval l’année prochaine.

« Il a encore beaucoup de renforcement à faire – c’est un cheval grand et mince et il va se renforcer de trois à quatre. Nous attendons avec impatience le printemps de l’année prochaine.

« Nous savons qu’il aime se mettre un peu à l’aise et une fois qu’il y aura un peu de jus dans le sol, il participera à toutes ces grandes courses d’un kilomètre et demi l’année prochaine. »

Westover « parfait » pour l’offre d’Arc

L’autre artiste de premier plan de Juddmonte dans la division demi-fond est Westover, entraîné par Ralph Beckett, qui a profité vendredi d’un galop sur l’hippodrome de Salisbury en vue d’une inclinaison au Prix de l’Arc de Triomphe dimanche semaine.

Le joueur de quatre ans est resté frais depuis qu’il a été refusé de peu par Hukum lors d’un renouvellement palpitant du King George à Ascot en juillet, et Mahon compte les jours jusqu’à sa prochaine grande course à Paris.

Hukum (à droite) prend le dessus sur Westover dans le King George à Ascot





Il a ajouté : « Westover a passé une journée à Salisbury et tout s’est bien passé. Ralph était très content et Rob (Hornby) était très content de lui. Il a eu un bon coup après et cela le mettra sur la bonne voie.

« Je pense qu’il ira à la plage cette semaine, comme il le fait habituellement, et il sera alors prêt à se rendre à Longchamp.

« Sa forme est très bonne – il a rivalisé avec les meilleurs d’entre eux – et rien qu’en regardant les prévisions à long terme, la météo semble plutôt stable à Paris, alors j’espère que nous pourrons avoir un beau terrain, ce qui serait génial. »