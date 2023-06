Betfred Oaks: Magnifique septième victoire pour Frankie Dettori à la retraite sur Soul Sister à Epsom | Nouvelles de la course

La dernière course de Frankie Dettori dans les Betfred Oaks a été gagnante alors que Soul Sister a remporté la victoire à Epsom.

La pouliche de John et Thady Gosden a été en retard pendant un bon moment, mais au fur et à mesure que la course avançait, elle l’a fait aussi, et dans la ligne droite, elle voyageait de loin la meilleure.

Gagnante des Musidora Stakes, elle a dépassé Savethelastdance d’Aidan O’Brien, la favorite 5-6, et a galopé sur la ligne pour l’emporter à 11-4.

Image:

Frankie Dettori célèbre sa victoire aux Oaks on Soul Sister à Epsom





Cependant, les fortunes du chantier gagnant ont été mitigées, car son compagnon d’écurie Running Lion n’a pas commencé après s’être échappé des étals et renversé Oisin Murphy.

Gosden senior a déclaré: « Elle s’est légèrement éloignée, alors Frankie a fait ce qu’il fallait et l’a ramenée et lui a donné confiance.

« Je pouvais voir qu’elle venait fort, mais je ne savais pas si elle est restée un mile et demi – elle l’est bien resté. Vous devez ici parce que ce dernier demi-tour est en montée. C’est une pouliche chic. Quand j’étais en regardant son pedigree, j’aime voir Darshaan sous la troisième mère, donc cela signifiait qu’il y avait une chance qu’elle reste.

« C’était une course très disputée et elle a battu quelques belles pouliches. Je ne savais pas avant les deux derniers stades si elle rentrerait à la maison.

« Elle est polyvalente sur 10 et 12 stades, mais c’est génial pour elle de gagner un Classique pour le propriétaire/les éleveurs. Ils l’ont élevée dans leur propre ferme et laissez-moi vous dire que ce n’est pas un jeu facile – surtout pour aller gagner un course comme ça.

« Frankie roule très bien, on a bu une tasse de café avant et ça a dû être très fort parce qu’il roule comme un démon !

« Les Irish Oaks sont possibles pour le vainqueur, c’est un peu tôt pour le dire mais ce serait certainement une possibilité, tout ce qui dépasse 10-12 (stades) ira bien.

Image:

Un Frankie Dettori volant démonter après avoir remporté les Oaks sur Soul Sister





« Newbury (bien battu à Greenham Stakes lors de sa réapparition saisonnière) n’était pas sa faute, c’était un terrain lourd, Frankie a lobé et ne lui a rien demandé et c’était comme un travail parce qu’il savait qu’elle n’appréciait pas ça . »

À propos de l’infortuné Running Lion, il a ajouté : « Elle s’apprêtait à partir et a attrapé sa jambe, alors ils ont dû la sortir, mais elle s’est ensuite détachée. Elle va très bien et nous allons la préparer à nouveau et aller au Prix Diane dans 16 jours. »

Un Dettori jubilatoire – qui avait déjà remporté la Coronation Cup – a déclaré : « Cela signifie beaucoup – sept vainqueurs des Oaks. Lady Bamford est une de mes grandes supportrices et lors de ma dernière année, c’est mon deuxième vainqueur de la Classique – incroyable.

« J’ai monté deux excellentes pouliches cet après-midi – Emily Upjohn et celle-ci. Je veux juste m’imprégner maintenant !

« C’était un peu désordonné au début et je ne voulais pas aller trop loin. William (Buick, sur Eternal Hope) s’est arrêté rapidement et j’ai dû aller loin, mais je l’ai gardée en équilibre et elle a fait le reste. »