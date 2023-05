Betfred Derby: les responsables d’Epsom en alerte pour d’éventuelles manifestations d’Animal Rising suite à une perturbation du Grand National | Nouvelles de la course

Le Jockey Club prend toutes les précautions possibles pour éviter que le Derby de Betfred à Epsom le 3 juin ne soit perturbé par des manifestants, affirmant qu’il a mis en place des « mesures de sécurité solides ».

Le Grand National à Aintree a été retardé d’un peu plus de 10 minutes par le groupe de défense des droits des animaux Animal Rising, avec des tentatives de perturber le Scottish National à Ayr le week-end suivant contrecarrées par la police et le personnel de sécurité.

Epsom appartient et est géré par le Jockey Club et des réunions avec la police de Surrey ont eu lieu pour s’assurer que tout est fait pour assurer le bon déroulement du match de deux jours.

Le Derby de l’année dernière a été retardé car la police et la sécurité ont retiré les manifestants de la piste





Cependant, l’immensité de la zone qui doit être sécurisée, y compris les zones publiques où les gens n’ont pas besoin de billets, présente des défis évidents. Une poignée de manifestants sont arrivés sur la piste avant la course de l’année dernière, mais ont été rapidement traités.

Nevin Truesdale, directeur général du Jockey Club, a déclaré: « Dans le cadre de notre planification du Derby Festival, nous avons travaillé avec la police de Surrey pour nous assurer que nous avons mis en place une gamme de mesures de sécurité robustes pour protéger la sécurité de tout le monde au événement, en particulier nos participants équins et humains, qui seront toujours notre priorité numéro un.

Des feux d’artifice sont tirés à Epsom avant le Derby 2022





« Bien que nous respections totalement le droit de quiconque à manifester de manière pacifique et légale, nous condamnons les plans illégaux et imprudents visant à violer la sécurité dans le but de perturber l’action sur la piste et de mettre en danger la sécurité des participants dans les termes les plus forts possibles.

« Des milliers de personnes attendent avec impatience d’assister au Derby chaque année et des millions d’autres regarderont à la maison et dans le monde, nous sommes donc impatients d’organiser ce qui n’est pas seulement un événement important pour le sport, mais un moment emblématique de l’été britannique et une célébration des pur-sang. »