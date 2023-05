Betfred Derby: Le passager rejoint l’Ordre militaire préféré alors que 16 prétendants à la Classique d’Epsom tiennent bon | Nouvelles de la course

L’ordre militaire favori d’avant-poste mène 16 prétendants au derby de Betfred de samedi à Epsom, avec Passenger la seule entrée supplémentaire.

Représentant Godolphin et l’entraîneur Charlie Appleby, Ordre militaire a réservé sa place dans la formation Classic avec un succès confortable à Lingfield et il est le seul prétendant pour son maître, qui a remporté la course à deux reprises avec Masar (2018) et Adayar (2021).

« Du point de vue de l’équipe, nous sommes très satisfaits de lui. Il s’est très bien sorti de sa victoire au Lingfield Derby Trial et nous sommes très satisfaits de lui depuis », a déclaré Appleby à www.godolphin.com.

« Il s’améliore physiquement de semaine en semaine, et nous ne pouvons rien lui reprocher à ce jour sur ce qu’il a fait dans son travail et sur l’hippodrome. Il sort et fait le travail le matin sans être flashé.

« C’est un cheval d’un mile et demi, donc vous ne vous attendez pas à un travail flashy. Cela n’a pas changé depuis ses deux ans et je ne m’attendrais pas à ce que cela change.

« Military Order, comme son frère Adayar, sort et fait le travail. »

Sir Michael Stoute a sellé Desert Crown à la victoire l’année dernière et il cherche à Passager pour lui donner la septième victoire au classement général dans la course.

Les propriétaires de la famille Niarchos ont choisi d’augmenter les frais de 85 000 £ pour l’ajouter à la Classique de 12 stades après avoir enduré une course malheureuse lorsqu’il était troisième du Dante la dernière fois.

Image:

Sir Michael Stoute salue quelqu’un dans la foule après avoir remporté un sixième Derby avec Desert Crown





Aidan O’Brien est le meilleur entraîneur de la course avec huit victoires sur son CV et Auguste Rodin capitaine d’une possible équipe de quatre personnes alors qu’il cherche à mettre une course décevante de 2000 Guinées bien derrière lui en intensifiant son voyage.

Rivière Adélaïde, Covent Garden et vainqueur de Chester San Antonio compléter l’équipe potentielle de Ballydoyle.

Frankie Dettori est sur le point de faire sa dernière course dans le Derby à bord du John et Thady Gosden formés Arrêterun impressionnant vainqueur du Chester Vase sur son arc saisonnier tandis que le vainqueur de Dante Les Renards est en lice pour Andrew Balding.

Frankie Dettori pense qu’il entre dans son dernier Betfred Derby » sans plus rien à prouver » alors qu’il chevauche le principal concurrent Arrestation de l’entraîneur John Gosden



York deuxième Bouleau blanc contre-attaque pour John Murphy, vainqueur du Leopardstown Derby Trial de Jessica Harrington Sprewell et les formés par Donnacha O’Brien Aulne complètent les espoirs irlandais.

Cinquième des 2000 Guinées de Charlie Johnston Mille de Dubaï est sur le point d’être rejoint par un compagnon d’écurie Cher amiqui a terminé huitième du Dante, avec l’invaincu de Ralph Beckett Étoile artistiquela formation de Roger Varian Roi d’acier et Waipiro pour Ed Walker les autres candidats.