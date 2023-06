Betfred Derby: guide coureur par coureur de Tony Keenan pour le dernier Epsom Classic de Frankie Dettori | Nouvelles de la course

Aux courses, l’expert Tony Keenan affronte les leaders du marché lors du Betfred Derby de samedi et opte pour un challenger irlandais pour prendre la fonction d’Epsom.

1. RIVIÈRE ADÉLAÏDE

Jockey : Seamie Heffernan | Entraîneur : AP O’Brien

Vainqueur d’une jeune fille de Dundalk à ses débuts, il a bien couru dans la défaite lors de quatre essais consécutifs au niveau du groupe sans vraiment suggérer qu’il est prêt à gagner une course comme celle-ci. Bien derrière Arrest in the Chester Vase, bien qu’un meilleur terrain convienne, avec sa mère qui bénéficiait d’une surface rapide, et sans doute son meilleur effort à deux est venu sur un parcours décent dans le Beresford.

A avancé dans une certaine mesure dans quatre de ses cinq départs, donc un éventuel favori si les connexions décident qu’elles veulent un rythme.

2. ARRESTATION

L Dettori | J & T Gosden

Le vainqueur à large marge du Chester Vase au retour cette saison, il est l’un des rares à rester sur le terrain, et il est possible qu’il s’améliore à nouveau pour cette course comme il l’a fait les deux autres fois où il est revenu d’un casser.

Il a peut-être trop d’endurance pour cela, cependant, et se révèle plus du type Léger, et sa finition à Chester a été lente par rapport à un fort galop précoce, alors qu’il est possible qu’il ait été dans la meilleure partie de la piste lorsqu’il est venu large en la droite.

Les connexions ont exprimé des inquiétudes concernant le sol rapide pendant un certain temps avec lui et il a montré une action marquée du genou la dernière fois, donc pourrait faire avec tout l’arrosage qui arrive et plus encore.

Image:

Frankie Dettori donne à la foule de Chester une dernière sortie en vol après la victoire sur Arrest





3. STAR ARTISTIQUE

Rob Hornby | RM Beckett

Un poulain fin mai, il aura à peine trois ans lorsque cette course aura lieu, mais il a montré beaucoup de choses lors de ses deux départs à ce jour, gagnant à Nottingham en octobre dernier et à Sandown en mai, faisant des efforts décents au chronomètre dans les deux cas.

L’entraîneur craignait que cette course n’arrive trop tôt pour lui, son dernier départ il y a à peine 18 jours, mais il a le monde du potentiel et est élevé pour aimer une surface saine (la pleine sœur de l’abstention est la meilleure sur le bon ou le plus rapide), donc pourrait être un à frapper le cadre à un prix élevé, chose qui arrive assez fréquemment dans cette course.

4. AUGUSTE RODIN

RL Moore | AP O’Brien

Le favori probable est un cas classique d’ambiance contre la forme (récente), et Aidan O’Brien a déjà ramené son autre déception de 2 000 Guinées pour gagner au niveau du groupe.

Cela pourrait cependant comparer des pommes et des oranges, ou des sculpteurs et des nounours pour être plus précis, car le Derby est un test totalement différent et, au contraire, Little Big Bear a montré plus à Newmarket dans des conditions inadaptées, alors qu’Auguste Rodin avait des circonstances largement bonnes .

Sa forme juvénile le place juste là, même si ses victoires à Leopardstown et Doncaster ont été remportées contre des rivaux qui sont allés trop fort, et aucune des deux courses n’a particulièrement bien fonctionné. Ces deux victoires sont survenues sur un terrain lent, bien que son entraîneur ait longtemps dit qu’une meilleure surface lui conviendrait, et il est clair qu’un coureur intéressant pour tout son prix semble court.

Image:

Auguste Rodin gagne à Doncaster de façon époustouflante pour Ryan Moore et Aidan O’Brien





5. CHER MON AMI

Andréa Atzeni | Charlie Johnson

Apparemment la deuxième chaîne de Charlie Johnson, il a remporté une course Listed à Newcastle en avril avant de terminer dans le peloton lorsqu’il a été expulsé 22/1 pour le Dante. Il faut trouver beaucoup d’améliorations pour comprendre ici.

6. DUBAÏ MILE

Daniel Muscut | Charlie Johnson

A montré une attitude particulièrement bonne pour remporter un Groupe 1 à Saint-Cloud en octobre dernier et a couru aussi bien que prévu lorsqu’il était cinquième des 2 000 Guinées le mois dernier, où le terrain était en sa faveur mais très peu d’autre.

Trainer ne semble pas se soucier d’un terrain plus rapide et bien que la forme des 2000 Guinées puisse être un peu remise en question, sa précédente défaite d’Arrest est difficile à frapper, dans une course où les deux conditions ont été gérées. Cette piste est inquiétante, car il ne semble pas avoir géré le plongeon à Newmarket les deux fois où il y a couru.

7. ROI DE L’ACIER

Kévin Stott | R Varian

A remporté sa première sortie à Nottingham en octobre dernier de manière impressionnante et on lui a posé une grande question lors de la course de retour 10 jours plus tard dans le Futurity à Doncaster, où il a terminé septième sur huit.

Cette course pose une autre grande question, d’autant plus qu’il a raté sa préparation après avoir été sorti du Dante après s’être énervé dans les stalles, et son nouvel entraîneur Roger Varian pourrait être assez heureux juste pour savoir où il en est avec lui.

8. ORDRE MILITAIRE

W Buick | C Appleby

Le seul coureur de Godolphin et très élevé pour la tâche en tant que frère du vainqueur de 2021 Adayar, il a amélioré de course en course et a bien remporté le Lingfield Derby Trial la dernière fois.

Un grand tri et sa capacité à gérer Lingfield sont de bon augure pour lui agissant à Epsom, bien que la forme de cette course soit décente plutôt que remarquable, le finaliste Waipiro n’aidant pas toujours son jockey dans la ligne droite, que ce soit par la verdure ou autre chose.

La paire s’est dégagée, cependant, et les connexions sont d’avis qu’il veut un terrain décent, bien qu’il soit un peu préoccupant que son puissant chantier ne fonctionne pas à son meilleur niveau cette année.

Image:

L’ordre militaire est maintenant 4/1 pour le Derby de Betfred après avoir gagné à Lingfield





9. PASSAGER

R Kingscote | Monsieur Michel Stoute

Peut-être le coureur le plus intrigant du plateau car Michael Stoute a choisi de le compléter, une décision qui lui semble très inhabituelle avec un cheval peu couru. Les questions sont de savoir dans quelle mesure le cheval lui plaît et dans quelle mesure pense-t-il que c’est une course gagnable ?

Vainqueur du Wood Ditton, il avait l’air particulièrement malchanceux dans le Dante lorsqu’il était enfermé sans course pendant au moins un mètre de ligne droite, mais alors que son élevage dit que 12 stades iront bien, son style de course suggère qu’il pourrait être meilleur sur plus court , ayant couru vivement la dernière fois et sur la bride plus longtemps qu’autre chose.

Les vainqueurs du Derby à deux reprises ne sont pas courants, mais Stoute en a entraîné deux récemment dans Workforce et Desert Crown, qui ont tous deux couru dans le Dante, et il est donc très respecté.

10. SAN ANTONIO

WM Lordan | AP O’Brien

A donné à Aidan O’Brien une 10e victoire dans les Dee Stakes la dernière fois, bien que l’entraîneur semble préférer le Chester Vase pour ses espoirs de Derby, mais cet effort a été un grand pas en avant lors de son premier départ de l’année, une première victoire à Dundalk.

Les commentaires des entraîneurs après cette course ont suggéré qu’ils pourraient s’inquiéter du voyage, et son élevage suggère qu’il pourrait s’avérer meilleur à plus court pour tout ce qu’il vaut dans une course comme celle-ci.

Image:

Sprewell s’enfuit vers la victoire au Leopardstown Derby Trial





11. VAPORISER

S Foley | Mme J Harrington

Battu dans une paire de jeunes filles à deux ans, sa forme a décollé à trois ans, remportant un concours ordinaire à Naas en mars avant de s’intensifier nettement pour remporter le Leopardstown Derby Trial le mois dernier.

Beaucoup de choses à aimer à propos de cette victoire, y compris les visuels, car il est revenu en douceur sur la bride après avoir été brièvement poussé du coude lors du virage et s’est rapidement dégagé à la manière d’un qui pourrait s’améliorer davantage, alors qu’il est positif qu’il complètement a battu Up And Under, qui représentait la forme Ballysax de White Birch et qui s’est le mieux formé ce jour-là.

Pourtant, courir sur tout ce qui s’approche d’un terrain décent, mais les deux côtés de son pedigree suggèrent qu’il ira bien, tout comme son action, et il semble être un type particulièrement détendu qui devrait être adapté aux exigences de cette course.

12. LES RENARDS

Oisin Murphy | AM calvitie

Le vainqueur d’un Dante fort, même s’il n’est pas difficile de faire valoir que quelques-uns derrière lui auraient pu finir plus près, voire gagner, et a un profil global sympathique et progressif.

Beaucoup d’endurance dans son pedigree, il devrait donc tenir la distance, mais cette piste vallonnée est préoccupante car il a tendance à s’accrocher et n’avait pas l’air particulièrement à l’aise à Newmarket dans le Craven.

Image:

Oisin Murphy et The Foxes prennent le dessus sur White Birch dans les Dante Stakes à York





13. WAIPIRO

Tom Marquand | Ed Walker

Reste ouvert à l’amélioration après trois départs et sans doute un gros prix par rapport à Military Order sur leur course à Lingfield, mais il n’a pas entièrement convaincu avec son attitude à l’arrivée et aurait été excité au préalable.

14. BOULEAU BLANC

CT Kean | JJ Murphy

A manqué un vainqueur à large marge d’une jeune fille de Dundalk en novembre dernier et a causé une surprise lorsqu’un vainqueur 22/1 du Ballysax au retour à Leopardstown, mais a prouvé que ce n’était pas un hasard lorsqu’il a été battu de justesse par les Foxes dans le Dante.

La mise à niveau de la section a suggéré qu’il aurait pu être le meilleur cheval de la journée, bien que cela ne permette pas les problèmes rencontrés par le passager, mais il est positif qu’il ait bien géré le terrain rapide à ce moment-là. Obtient un nouveau jockey ici avec Colin Keane réservé, et il y a un sentiment sournois que Shane Foley a peut-être éloigné les connexions de Leopardstown une deuxième fois, alors que son tirage au sort 2 est négatif.

LE VERDICT DE TONY KEENAN

Il y a beaucoup de formes de terrain souples proposées dans le Derby de cette année, à la fois des essais et de la fin de la saison dernière, donc la tentation est d’aller avec quelque chose de la course Dante sur une surface saine. Cette course est difficile à défaire, cependant, chacun des trois coureurs prétendant être en tête ici, donc je suis enclin à opter pour SPRAYER plutôt vers 12/1.

Sa dernière victoire à Leopardstown a été remportée de manière excellente, avec des lignes de forme suggérant que la course pourrait être en avance sur le Dante, et bien que le terrain soit différent ici, de nombreux points lui permettent de le gérer. Auguste Rodin est un coureur fascinant, mais il a du mal à prendre du retard sur les prix, tandis qu’Artistic Star est celui qui pourrait dépasser ses chances.