Betfred Derby: Frankie Dettori ne ressent pas la pression pour la dernière course d’Epsom Classic lors de l’arrestation de John Gosden | Nouvelles de la course

Frankie Dettori insiste sur le fait que la pression est retombée pour sa dernière course dans le Derby de Betfred après avoir emmené le concurrent d’Epsom Arrest pour un tour dans les Downs.

Le jockey de 52 ans profite d’une belle dernière année en selle et sera partenaire de John et Thady Gosden dans la Classique le mois prochain.

L’arrestation est actuellement un tir 9/2 pour la course après avoir impressionné par la victoire dans le Chester Vase.

Parler à Sky Sport Racing au Derby Festival Gallops Morning, Dettori a déclaré : « Je suis très détendu parce que je n’ai plus rien à prouver.

« Je sais que c’est ma dernière année et je profite de chaque instant. Il me reste cinq mois, donc chaque jour, j’essaie d’en tirer le meilleur parti.

« Pour aller à Epsom cette année avec une chance dans le Derby et les Oaks [Soul Sister] est au-delà de mes rêves et je suis super excité. Gagner, perdre ou faire match nul, je dois en profiter au maximum.

« Même si ce n’était pas mon dernier Derby, ce serait émouvant. C’est notre Super Bowl, notre Wimbledon, notre Grand Prix de Monaco. Cela signifie tout pour nous. »

Le candidat au Derby de John Gosden, Arrest, s’est étiré les jambes à Epsom lundi avec Dettori à bord



Réfléchissant à l’entraînement d’Arrest, Dettori a ajouté: « Il se sentait bien. La clé est de l’habituer à Tattenham Corner, qui est un moment clé du Derby et la seule fois où le cheval doit courir à fond sur la colline.

« C’est une grande unité mais il s’y est très bien adapté et était bien organisé. Cela me donne la tranquillité d’esprit. Tout va bien.

« Il s’améliore chaque semaine qui passe. Il a très bien gagné son essai et j’entre dans mon dernier Derby avec un coup. »

Il n’y a aucun signe de ralentissement de Dettori alors que l’horloge compte à rebours jusqu’à sa dernière course, l’Italien volant directement à Epsom depuis son pays natal après avoir remporté le Premio Carlo d’Alessio dimanche.

« Je suis plus sollicité maintenant que je m’arrête que lorsque j’étais en plein vol », a déclaré Dettori. « J’essaie de faire tout ce que je peux parce que c’est ma dernière poussée. »

Gosden : Dettori est peut-être parti, mais je ne vais nulle part !

John Gosden avait Epsom pour lui tout seul lundi alors que l’espoir d’Oaks Running Lion, monté par Oisin Murphy, rejoignait son compagnon d’écurie pour une séance d’entraînement.

Running Lion est troisième dans les paris à 8/1 derrière le favori Savethelastdance et son compatriote coureur de Gosden Soul Sister.

L’entraîneur John Gosden était satisfait de l’entraînement d’Epsom de Running Lion alors qu’il vise deux à la Classique du mois prochain pour affronter Ryan Moore et son favori Savethelastdance



Gosden a dit Courses Sky Sports : « Quand ils ne sont pas très expérimentés et qu’ils sont grands sur pattes, c’est une belle opportunité de venir se faire une idée.

« L’arrestation est un grand garçon et je ne pourrais pas être plus content de lui. Faire le tour de Chester n’est pas une chose facile, mais il s’en est bien sorti.

« L’agitation d’un Derby peut être difficile mais Frankie le connaît bien.

« J’étais très contente de Running Lion car elle a terminé très fort sur un terrain mou.

« Son pedigree ne crie pas un mile et demi, mais il n’y a qu’une seule façon de le savoir. Vous ne pouvez pas le répéter à la maison. Nous avons deux très bonnes pouliches pour cela.

« N’enlevez rien à la favorite. J’étais avec Ryan (Moore) dans l’avion et j’ai essayé de le décourager, mais il l’aime énormément. »

L’ancien champion jockey Oisin Murphy espère que l’endurance de Running Lion résistera à Epsom alors qu’il rêve de la gloire d’Oaks



Gosden a 11 victoires classiques à son actif, son dernier succès en Derby provenant de Golden Horn en 2015.

Avec son fils Thady désormais à bord en tant que co-titulaire de la licence, le couple Gosden est à la recherche d’un triomphe émotionnel.

« Ce serait merveilleux si nous pouvions le faire ensemble, mais nous connaissons assez bien le jeu pour savoir que ce sera difficile », a déclaré Gosden. « Thady est très mature pour son âge et me garde sur mes orteils. Il ne laisse pas le vieil homme ralentir beaucoup! »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait pensé à la retraite et à une passation complète du pouvoir, Gosden senior a répondu: « Absolument pas. J’aime travailler avec lui et tant qu’il ne me trouve pas trop conservateur et ennuyeux, nous sommes très heureux ensemble. . »