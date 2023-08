Betfred Champagne Stakes: la réputation de Rosallion sera mise à l’épreuve au St Leger Festival de Doncaster le mois prochain | Nouvelles de la course

Rosallion de Richard Hannon tentera d’améliorer sa réputation grandissante dans les Betfred Champagne Stakes à Doncaster le mois prochain.

Propriété de Sheikh Mohammed Obaid, le fils de Blue Point a fait un début de carrière parfait, battant un buteur ultérieur avec une certaine facilité à Newbury lors de ses débuts avant de passer au niveau Listed avec aplomb pour décrocher les Pat Eddery Stakes dans un style impressionnant. à Ascot.

Il était un buteur imposant sur quatre longueurs entre les mains de Sean Levey et s’attaquera désormais à la société du groupe deux sur Town Moor le 16 septembre, pour un concours que le gestionnaire d’Everleigh a remporté à trois reprises, le plus récemment avec le Chindit de première classe en 2020. .

Un général 16/1 pour les 2000 Guinées de l’année prochaine, Hannon a également un demi-œil sur une course dans les Darley Dewhurst Stakes (14 octobre) plus tard dans l’année, mais est convaincu qu’il ne sera pas vu à son apogée jusqu’à son retour en tant que trois ans au prochain mandat.

Il a déclaré: « Il va très bien et il va aller aux Champagne Stakes à Doncaster, puis, espérons-le, au Dewhurst, il est en pleine forme.

« Assez drôle, c’est le même itinéraire que Chindit a emprunté, bien que le Dewhurst n’ait pas fonctionné pour lui. Il est allé à une Donny Maiden Race, à la course d’Ascot, puis à gagner les Champagne Stakes. C’est très similaire à son itinéraire.

« Il avait l’air d’un très bon cheval à Ascot et nous avons toujours pensé qu’il l’était. C’est un cheval très excitant et qui n’a pas deux ans et un pour l’année prochaine. »