Betfair Tingle Creek: Greaneteen « s’est beaucoup amélioré » alors qu’il tente de le rendre chanceux 13 pour l’entraîneur Paul Nicholls | Nouvelles de la course

Greaneteen tentera d’en faire une 13e victoire pour l’entraîneur Paul Nicholls alors qu’il défend son titre Betfair Tingle Creek Chase à Sandown samedi.

Le joueur de huit ans a été un vainqueur surprise 12/1 dans le point culminant de deux milles la saison dernière alors que le favori Chacun Pour Soi a échoué, mais le coureur de Nicholls est sur le point de partir à une cote beaucoup plus mince cette fois, alors qu’il cherche un quatrième succès en première année sur sa piste préférée.

Greaneteen, qui a également remporté le Celebration Chase au cours des deux dernières années, revendique sa plus haute note en carrière de 171 à ce concours après une réapparition parfaite à Exeter le mois dernier, où il a défié le poids le plus élevé de la Haldon Gold Cup pour distribuer un battement de sept longueurs à son compagnon d’écurie Dolos.

Nicholls a sellé Kauto Star, Twist Magic, Master Minded et Politologue pour remporter deux Tingle Creeks et a toute confiance que Greaneteen peut donner à son propriétaire Chris Giles un autre frisson en ajoutant son nom à cette illustre liste.

Il a déclaré: “Tout son travail s’est beaucoup amélioré par rapport à ce qu’il était il y a un an. C’est un cheval qui s’est beaucoup amélioré et il a couru comme ça (à Exeter). Pour gagner 168 chevaux décents comme il l’a fait, cela a confirmé ce que nous pensions – qu’il était beaucoup mieux cette année.

“C’est une super course à gagner, nous avons eu de beaux chevaux qui l’ont gagnée au fil des ans et c’est une course que nous ciblons et dans laquelle nous réussissons bien. Sandown est une piste de saut fantastique, les chevaux doivent sauter et rester là-bas, donc vous avez besoin le bon cheval et l’avoir le bon jour.

Greaneteen a parcouru chaque mètre en remportant la Betway Haldon Gold Cup à Exeter plus tôt cette saison





“Les nôtres Touch Wood semblent être en grande forme cette année, ils semblent s’être améliorés physiquement et dans leur façon de courir – j’espère juste que Greaneteen pourra continuer cela et en faire 13.

“C’était l’ambition de Chris de gagner le Tingle Creek et l’année dernière a été un jour qu’il n’oubliera jamais. Personne d’autre ne l’aimait, mais moi oui.

“Il avait vraiment besoin de la course lors de la Haldon Gold Cup l’année dernière car il avait eu quelques petits problèmes, mais j’ai eu un mois pour lui donner du travail et il a bien gagné la course. Nous avons certainement eu beaucoup plus facile courir dans la course cette année.”

Les 12 victoires de Paul Nicholls à Tingle Creek Phare Uberalles (1999) Cenkos (2002) Kauto Star (2005, 2006) Torsion magique (2007, 2009) Maître d’esprit (2008, 2010) Esquiver les balles (2014) Politologue (2017, 2020) Greenteen (2021)

Dans ce qui s’annonce comme un renouveau fascinant, Chichkine revient à l’action pour la première fois depuis son arrivée dans le Champion Chase à Cheltenham en mars.

Après avoir pris le dessus sur Energumene dans une Clarence House Chase palpitante à Ascot en janvier, un deuxième épisode était prévu au Festival – mais le jockey Nico de Boinville a appelé le temps après la huitième clôture et il s’est avéré plus tard que le hongre souffrait d’une maladie osseuse rare. .

Nicky Henderson rapporte qu’il est étincelant à la maison et, espérons-le, prêt à montrer à nouveau son meilleur.

Nico De Boinville et Shishkin en action lors de leur victoire dans le Clarence House Chase





Il a déclaré: “Je pense qu’il a l’air fantastique, sa scolarité a été aussi brillante que jamais, il a sauté 10 obstacles mercredi, Nico a été vraiment content de lui, il le monte dans la plupart de son travail et Jayden, qui le monte jour- aujourd’hui, pense qu’il se sent bien.

“Il semble y avoir beaucoup de confiance qui ressort de Ditcheat (à propos de Greaneteen) – ce que je respecte – mais vous devez revenir en arrière et espérer que nous avons le Shishkin qui a couru à Ascot dans cette bataille épique avec Energumene l’année dernière qui était la course de la saison. S’il y revient, il sera très compétitif.

“Je ne peux pas le garantir, il a évidemment eu un problème majeur après Cheltenham, mais je suis convaincu que c’est derrière nous car tout s’est très bien passé.

“Il ne fait aucun doute qu’il y a une amélioration à venir, c’est sa première course depuis mars. La plupart des nôtres ont un peu couru, mais ils ont commencé à gagner pour la première fois maintenant, donc j’ai bon espoir. Mais ce sera un gros test.”

d’Alan King Edwardstonevainqueur de l’Arkle en mars, est un autre joueur de premier plan avec son conquérant d’Aintree Monsieur De Meequi représente Willie Mullins.

Pat Fahy présente un deuxième concurrent formé en Irlande en outsider Dunvéganavec Venetia Williams, formé Funambule Sivole terminer un sextuor sélectionné.