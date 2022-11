Betfair Fighting Fifth: Constitution Hill rejoindra Epatante à Newcastle Grade One samedi, confirme Nicky Henderson | Nouvelles de la course

Nicky Henderson a confirmé que Constitution Hill devrait prendre sa place dans le Betfair Fighting Fifth Hurdle à Newcastle samedi, en direct sur Sky Sports Racing.

Le favori ante-post pour le Champion Hurdle en mars devait faire son arc saisonnier à Ascot dans le Coral Ascot Hurdle samedi dernier, mais les conditions du sol sur la piste de Berkshire ont vu la star de Seven Barrows retirée le jour de la course.

Cela a amené l’attention à se tourner vers Newcastle où l’enfant de cinq ans était l’un des six coureurs possibles confirmés lors de l’étape de cinq jours pour le Gosforth Park Grade One – une course remportée par Henderson cinq fois au cours des six dernières années et pourrait également comporter compagnon d’écurie et régulier de la course Epatante.

Maintenant, les Seven Barrows ont décidé que Constitution Hill se rendrait dans le nord-est et ont déclaré à l’agence de presse PA mercredi matin: “Constitution Hill se déroulera à Newcastle samedi.”

La paire d’Henderson figure actuellement parmi les six engagés dans la course, avec Not So Sleepy, qui a terminé à égalité avec Epatante lors du renouvellement de l’année dernière.

Gordon Elliott a inscrit Pied Piper, tandis que Tommy’s Oscar (Ann Hamilton) et Voix Du Reve (Iain Jardine) complètent la formation.