Betfair Chase: Dan Skelton ne se dérobe pas au héros de la Gold Cup A Plus Tard avec Protektorat | Nouvelles de la course

Dan Skelton est bien conscient de la tâche qui attend Protektorat lorsqu’il réapparaît dans le Betfair Chase à Haydock – mais ne se soustraira pas au défi contre A Plus Tard.

Troisième derrière la charge d’Henry de Bromhead dans la Cheltenham Gold Cup, il était au sommet alors qu’il n’était que quatrième du Bowl lors de la réunion du Grand National.

Bien que Skelton sache qu’A Plus Tard est le meilleur chasseur restant à l’entraînement à l’heure actuelle, le Betfair a toujours été l’objectif de Protektorat et l’entraîneur en forme ne voit aucune raison de modifier ses plans de course simplement parce que le raider irlandais enchérit pour une nouvelle victoire dans le Concours de première année.

A Plus Tard se dégage pour remporter la Cheltenham Gold Cup sous Rachael Blackmore





“Il va aller au Betfair. J’ai été très content de lui et il a tout bien fait”, a déclaré Skelton.

“J’ai resserré sa palette, il a donc subi une chirurgie de la palette, une légère cautérisation, simplement parce qu’il ne l’a pas fait depuis deux ans.

“Il a peut-être sauté deux fois dans la Gold Cup, mais il y a une grande différence entre deux sorties et la ligne à Cheltenham.

“A Plus Tard est le vainqueur en titre de la Gold Cup, il a remporté cette course [Betfair Chase] l’année dernière – il va être phénoménalement difficile à battre, mais vous n’avez pas un cheval aussi bon que Protektorat et évitez le problème, vous devez rester coincé.

“C’est à 100% la bonne course pour lui et plus il pleut, mieux c’est.”