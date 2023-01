Betfair Ascot Chase: Shishkin réservé pour le retour de février après avoir raté Silviniaco Conti Chase avec revers | Nouvelles de la course

Nicky Henderson se tourne vers le Betfair Ascot Chase en février pour la prochaine sortie de Shishkin.

Le gestionnaire de Seven Barrows a révélé plus tôt ce mois-ci que son enfant de neuf ans avait “renversé son palais” dans un travail et aurait besoin de 10 jours de congé pendant que le problème était résolu, excluant une augmentation de la distance pour le Silviniaco Conti Chase à Kempton.

Shishkin – battu en troisième position derrière Edwardstone dans le Tingle Creek Chase lors de sa réapparition cette saison – tentera maintenant un voyage de plus de deux milles pour la première fois sur des clôtures lors de la première étape à Ascot le mois prochain.

Donnant une mise à jour sur les plans à Kempton Park samedi, Henderson a déclaré: “Il a eu son palais resserré et la procédure est si simple, c’est comme serrer une vis qui s’est desserrée. Ils appellent cela une opération de vent, mais en fait c’est aussi loin de une opération de vent que vous pouvez obtenir, et il est de retour en action.

“La course que nous envisageons est l’Ascot Chase [February 18] plus de deux milles cinq. Le timing semble bon.

“La première fois que j’ai su qu’il voulait deux ans et demi, c’était contre Energumene alors qu’il était hors de sa zone de confort, mais qu’il est quand même resté pour battre les autres.

Image:

Jaydon Lee à bord de Shishkin au galop dans le chantier de Nicky Henderson





“Nous avons découvert que nous avions un problème, mais après quelques revers, il est prêt à revenir, et je dirais qu’il y a de fortes chances que nous nous dirigions vers la Ryanair [at Cheltenham].

“Si cela fonctionne, nous pourrions regretter de ne pas l’avoir inscrit pour la reine mère, mais si nous voulions courir, nous pourrions le compléter.

“Nous avons eu de très bons chevaux comme Sprinter [Sacre] qui ont dû revenir, et il est le dernier en date.”