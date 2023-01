Betfair Ascot Chase: Shishkin, Fakir D’oudairies et Pic D’Orhy parmi les 13 inscrits en première année en direct sur Sky Sports Racing | Nouvelles de la course

Shishkin a suivi un entraînement mardi, ce qui a permis à Nicky Henderson de continuer à viser le Betfair Ascot Chase le 18 février. en direct sur Sky Sports Racing.

Si brillant à son meilleur sur deux milles, le pilote de neuf ans courra sur le plus long voyage qu’il ait connu depuis ses jours de point à point.

Depuis qu’il s’est arrêté dans le Champion Chase à Cheltenham en mars, il est revenu à l’action alors qu’il n’était que troisième derrière Edwardstone dans le Tingle Creek.

Henderson a déclaré qu’il tenait à l’intensifier dans le voyage et que cela devait être dans le Silviniaco Conti Chase à Kempton – mais Shishkin “a renversé son palais” lui faisant subir une intervention mineure, avec Ascot alors sa prochaine option.

“Shishkin a travaillé ce matin. Nous étions tous très contents de lui et il est dans les temps pour le Betfair Ascot Chase”, a déclaré Henderson. “La montée en gamme n’est même pas un point d’interrogation pour moi, c’est une nécessité absolue, et par conséquent nous ne l’avons même pas engagé pour le Champion Chase.

“Vous aimeriez penser que cela pourrait vous emmener au Ryanair Chase, même si nous l’avons également mis dans la Gold Cup car nous sommes arrivés à la ferme conclusion qu’il est un stayer, mais nous verrons.”

L’affronter sera le vainqueur de l’année dernière, Joseph O’Brien’s Fakir D’oudairiesvu pour la dernière fois gagner dans des circonstances légèrement heureuses à Thurles.

“Fakir D’oudairies est un coureur prévu dans le Betfair Ascot Chase”, a déclaré O’Brien. “Nous avons été très satisfaits de la façon dont sa préparation s’est déroulée à Thurles. Ce fut une course très chaude et devrait, espérons-le, le préparer pour une autre campagne printanière réussie.

“Il existe depuis un certain temps et a déjà accompli beaucoup de choses, mais ce n’est en aucun cas un vieux cheval et je ne vois aucune raison pour qu’il ne puisse pas avoir une autre bonne fin de saison au moins.”

Un total de 13 ont été inscrits pour la première année, y compris l’amélioration de Paul Nicholls Pic d’Orhy et compagnon d’écurie Tueur à gages.

Fanion d’Estruvaldeuxième l’an dernier Deux pour l’or, Peindre le rêve et Premier flux sont tous dans le mélange.