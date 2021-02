Une étude récente a révélé que même s’il peut sembler que l’étoile rouge géante Bételgeuse est prête à mourir à tout moment, il lui faudra encore 1 000 000 ans pour qu’elle périsse réellement.

Une équipe de scientifiques internationaux dirigée par Meridith Joyce de l’Université nationale australienne (ANU), qui comprenait cinq autres membres – Shing-Chi Leung, László Molnár, Michael Ireland, Chiaki Kobayashi et Ken’ichi Nomoto – a publié ses résultats dans Le journal astrophysique ce mois-ci.

L’étoile supergéante fait partie de la constellation d’Orion et a piqué l’intérêt des scientifiques en raison de son comportement remarquable ces derniers temps. Dans un déclaration à l’Université nationale australienne, le Dr Joyce a déclaré que, normalement, Bételgeuse est l’une des étoiles les plus brillantes du ciel, mais son équipe a observé deux gouttes dans la luminosité de l’étoile depuis fin 2019. Ce développement a suscité des spéculations selon lesquelles elle pourrait exploser bientôt, mais le l’étude offre une explication différente.

Le Dr Joyce a déclaré que l’équipe de scientifiques savait que le premier événement de gradation impliquait un nuage de poussière et qu’ils ont découvert que le deuxième événement plus petit était probablement dû aux pulsations de l’étoile. Pour l’étude, les scientifiques ont utilisé une modélisation hydrodynamique et sismique pour en savoir plus sur la science derrière les pulsations qui se produisent dans l’étoile et pour avoir une idée plus claire de la phase de sa vie dans laquelle se trouve l’étoile.

Le co-auteur de l’étude, le Dr Shing-Chi Leung de l’Université de Tokyo, a déclaré à l’ANU que leur analyse confirmait que les ondes de pression, principalement constituées d’ondes sonores, étaient la cause de la pulsation de Bételgeuse. Le Dr Joyce a en outre déclaré que l’hélium brûle à l’intérieur du noyau de l’étoile pour le moment, ce qui signifie qu’il est loin d’exploser. L’équipe de recherche a également conclu que ce ne sera pas avant 1 00 000 ans qu’une explosion se produira à Bételgeuse.

Cette étude a également révélé la distance entre l’étoile et notre planète ainsi que sa taille. La taille physique réelle de Bételgeuse est les deux tiers de l’orbite de Jupiter avec un rayon de 750 fois le rayon du soleil. En termes de distance, l’étoile est éloignée de 530 années-lumière, ce qui est 25% plus proche que prévu.