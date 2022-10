bet365 Fillies’ Mile : La mise en service met fin aux 30 ans d’attente de Robert Havlin pour le triomphe du Groupe 1 avec la victoire de Newmarket | Nouvelles de la course

Le jockey vétéran Robert Havlin a mis fin à une attente de 30 ans pour un premier succès dans le groupe 1 lorsque Commissioning a propulsé la maison pour remporter le bet365 Fillies ‘Mile à Newmarket vendredi.

Le joueur de 49 ans a longtemps été crédité d’avoir joué un rôle énorme aux Clarehaven Stables, d’abord pour John Gosden et plus récemment dans son partenariat avec son fils, Thady.

Impressionnante gagnante des Rockfel Stakes il y a à peine deux semaines, Commissioning a été expulsée de la favorite du 8/13 pour rester invaincue et cimenter ses prétentions aux 1000 Guinées.

Après avoir voyagé doucement pendant la première moitié du concours, elle a subi une pression à deux stades alors que Novakai de Karl Burke a fait une offre audacieuse de l’avant.

Mais Commissioning a savouré l’étape du voyage et son parcours le plus impressionnant a été son dernier, car elle a finalement manqué un vainqueur clair d’une longueur. Le coéquipier de Novakai, Bright Diamond, a terminé troisième.

Nous y sommes arrivés à la fin. Frankie [Dettori] doit être banni plus souvent !

Frankie Dettori, purgeant le dernier jour d’une suspension, était sur le point de voir son ami remporter un succès aussi notable et a déclaré à ITV Racing : “Il fait partie intégrante de Clarehaven depuis plus de 20 ans.

“Il a 49 ans et n’a jamais gagné de Groupe Un, donc je ne pouvais pas manquer ça, voir un de mes meilleurs amis gagner un Groupe Un.

“Rab est un élément clé de notre équipe, la majeure partie de mon succès est due à Rab car il a préparé la plupart de mes meilleurs chevaux toute ma vie. C’est un meilleur ami personnel et je suis ravi pour lui – enfin, il l’a fait !”

Havlin a déclaré: “Nous y sommes finalement arrivés. Frankie doit être banni plus souvent!

“Elle m’a donné un moment inquiétant dans le plongeon car elle était un peu déséquilibrée, mais quand elle a touché le sol ascendant, elle a décollé. Elle est encore loin d’être l’article fini, mentalement, mais elle peut se tirer d’affaire. Je suis content d’avoir fait le travail, c’était un soulagement.

“Elle a la vitesse tactique d’une Guinée. J’ai monté sa mère et elle serait restée un mile et demi, mais elle n’a eu que deux points.

“Espérons que le prochain Group One ne prendra pas encore 30 ans !”

Image:

La mise en service bat Novakai dans le bet365 Fillies’ Mile





Pogo a fait mieux qu’il y a 12 mois en retenant Sacred dans le Enjeux du défi des récompenses des employés de l’industrie pur-sang pour jouer au Breeders’ Cup Mile.

Monté par le jockey William Buick, bientôt couronné champion, avec son 150e vainqueur de la saison, le jeune de six ans formé à Charlie Hills gagnait pour la huitième fois.

Mieux que jamais, Pogo (7/4) avait déjà remporté deux groupes trois et ramené à la maison l’impressionnant vainqueur du Prix de la Forêt Kinross dans les City of York Stakes la dernière fois.

Autorisé à jouer devant, il avait Misty Grey pour compagnie avant que la course ne se développe sérieusement.

Tom Marquand a décidé de laisser tomber Sacred à l’arrière et quand elle a commencé à faire son mouvement dans le plongeon, cela semblait être décisif.

Sacred a commencé à dériver juste en rencontrant le terrain en hausse, cependant, et avec le rail pour aider, Pogo a sorti un confortable vainqueur d’une longueur et d’un quart.

Image:

Pogo s’éloigne de ses rivaux pour remporter les Group Two Challenge Stakes à Newmarket





Hills a déclaré: “C’est une telle star du cheval, il l’est vraiment. Il a participé à la plupart des batailles cette année et a très rarement échoué.

“Tout avait l’air bien aujourd’hui – il avait un bon tirage sur le rail. Le plan était de faire la course et cela a bien fonctionné.

“C’est un garçon vraiment dur. Si chaque cheval était comme lui, ce serait très facile.

“Il a une grande vitesse de croisière et il est agressif. Même en tant que yearling, il était assez difficile à roder – il passait la plupart de son temps sur deux jambes ! Il a toujours aimé beaucoup de travail et adore la course.”

Hills a ajouté: “Je pense que nous allons regarder vers l’Amérique et la Breeders ‘Cup. Il a une bonne vitesse de porte. Nous l’avons couru en Arabie saoudite au sprint et il a fait la course là-bas, ce qui prend du temps contre les sprinteurs.”

Star du rhum a fourni à son entraîneur Jonathan Portman un troisième gagnant parmi autant de coureurs du Newmarket Academy Godolphin Beacon Project Cornwallis Stakes à Newmarket.

Le gestionnaire d’Upper Lambourn a remporté le prix du groupe trois deux fois en trois ans avec Royal Razalma (2014) et Mme Danvers (2016), et Rumstar était un tir de 8-1 pour ajouter son nom au tableau d’honneur.

Vainqueur à Bath et Goodwood plus tôt dans la saison, et quatrième des Sirenia Stakes à Kempton le mois dernier, le poulain Havana Grey a été patiemment conduit par Rob Hornby alors que le favori 7/4 Prince Of Pillo tentait de faire presque tous les mètres de la fonctionnement.

Il n’a pas été en mesure de résister au défi de Maylandsea, un autre coureur appartenant à Middleham Park, avant que Rumstar ne termine en beauté pour les battre tous les deux.

Image:

Rumstar (casquette bleue, à droite) remporte les Cornwallis Stakes à Chepstow





Mille de minuit a montré le potentiel de Classic en venant avec une solide course tardive pour provoquer une surprise 22/1 dans le Godolphin Lifetime Care Oh So Sharp Stakes à Newmarket.

Première gagnante à Doncaster en juillet, on ne l’avait pas revue depuis, mais issue d’une illustre famille qui comprend Yesterday et Quarter Moon et courant sous les mêmes couleurs, la pouliche No Nay Never a clairement un bel avenir.

Quelques jours seulement après avoir décroché le Prix de l’Abbaye avec la star de l’écurie The Platinum Queen, l’entraîneur Richard Fahey célébrait une autre grande victoire – cette fois notamment avec son relativement nouveau jockey d’écurie Oisin Orr, la paire remportant son plus grand succès. ensemble.

Un peu à court d’espace avec deux stades à parcourir, Orr – remportant sa première course sur le Rowley Mile – a dû prendre ses médicaments alors que la course se développait en tête avec Lose Yourself de Ralph Beckett, une autre pouliche invaincue, en tête.

Image:

Jockey Oisin Orr après sa victoire sur Midnight Mile à Newmarket





Lorsque l’écart est finalement apparu, Midnight Mile a décollé en frappant le sol montant et a gagné d’une tête, avec trois quarts de longueur pour Small Oasis.

Paddy Power et Betfair ont introduit le vainqueur dans leur pari de 1000 Guinées à 33/1.