BET+ célèbre le lancement de “Zatima” de Tyler Perry avec Ritzy Affair

BET + a récemment organisé une affaire exclusive qui a célébré l’histoire d’amour attachante et imparfaite d’un hors concours Sœurs couple.

Mercredi, le service de streaming premium a organisé une Zatima soirée de lancement en l’honneur de la première le 22 septembre de la série BET + et Tyler Perry Studios.

L’événement qui s’est tenu au 5 Church Buckhead d’Atlanta était très animé avec des participants dont Zac et Fatima eux-mêmes, Devale Ellis et Crystal Renee Hayslett.

Le duo dynamique a été rejoint par leurs Zatima les coéquipiers Danielle LaRoach, Nzinga Imani, Remington Hoffman, Cameron Fuller et Guyviaud Joseph.

Étaient également présents les compagnons de Devale et Crystal Sœurs stars, KJ Smith, Novi Brown et Anthony Brown II…

ainsi que l’acteur/influenceur Kendall Kyndall…

et la chanteuse de Brownstone Nicci Gilbert.

Les invités à la fête ont apprécié Zatima préparez des cocktails, passez des hors-d’œuvre et des plats avant d’écouter Devale Ellis et Crystal Renee décomposer les voyages de leurs personnages.

Au cours d’une séance de questions-réponses pour la soirée, Haslett a parlé de son personnage qui est passé d’avoir des problèmes initiaux à propos de Zac à rester inébranlable dans son amour pour lui.

Elle a également ajouté que Fatima voit le bien de Zac malgré les détracteurs car elle est consciente d’elle-même et se rend compte que tout le monde a des imperfections.

«Je pense que c’est probablement quelque chose que je vis par moi-même, je regarde toujours à l’intérieur en premier. Je dis toujours : ‘Je ne suis pas parfait, alors pourquoi devrais-je m’attendre à ce que quelqu’un d’autre soit parfait ? Si je me juge, comme je juge les autres, comment me sentirais-je ? Je pense donc que Fatima en porte beaucoup aussi. Je comprends toujours d’où viennent les gens et où ils en sont dans leur démarche et Fatimas fait la même chose.

Quant à Devale, il a évoqué les efforts de Zac pour “faciliter la vie” de Fatima, ce que lui et son épouse s’efforcent de faire quotidiennement dans leur vie personnelle. Considérant la loyauté de Fatima et l’éducation de Zac, Zatima les téléspectateurs verront qu’il est impatient de rendre la pareille, même si Fatima n’y est pas entièrement ouverte.

Devale a également expliqué comment Zatima s’est concrétisé après que la relation des deux personnages s’est développée le Sœurs. Selon l’acteur, lui et Crystal ont manifesté la série dérivée après des semaines de travail acharné qui ont clairement porté leurs fruits.

“Nous traversions la pandémie la première fois que Crystal et moi avons eu la chance de travailler ensemble”, a déclaré Ellis. “Nous avons découvert que nous allions travailler ensemble sur la saison 2 de Sœurs, nous avons eu le scénario et je me suis dit : « Zac se fait renverser par une voiture conduite par Fatima ? Pourquoi je dois me faire renverser par une voiture ? Zac en a déjà assez traversé ! »

“Puis j’ai dit:” Oh, elle est sur le point de devenir mon amour. Nous avons fini par être repoussés à cause du COVID, nous avons donc fini par avoir environ six semaines de répétitions et pendant ces six semaines de répétitions, je pense que nous avons répété tous les jours ou tous les deux jours parce que Crystal [Run It] Hayslett, veut courir des lignes tout le temps, elle veut toujours courir des lignes.