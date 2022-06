BET Awards: Diddy reçoit l’honneur à vie

LOS ANGELES –

Avec un discours sur son propre rêve inspirant pour la communauté noire, Sean “Diddy” Combs a canalisé l’esprit du révérend Martin Luther King Jr. tout en acceptant la plus haute distinction des BET Awards dimanche soir.

Après que Combs ait reçu son Lifetime Achievement Award, le magnat de la musique a déclaré que Dieu avait mis un message spécial dans son cœur pour réaliser son “nouveau rêve”. Il a reçu le prix de Babyface et Ye (anciennement connu sous le nom de Kanye West), qui ont appelé Combs son “artiste préféré” en grandissant.

“J’ai ce rêve que les Noirs soient libres”, a déclaré Combs, avec Babyface et Ye debout derrière lui au Microsoft Theatre de Los Angeles. “J’ai ce rêve que nous contrôlions notre propre destin. J’ai ce rêve que nous assumions nos responsabilités et que nous arrêtions de nous entretuer. J’ai ce rêve que nous soyons riches et riches et que nous vivions dans le même quartier. J’ai ce rêve que nous nous unissions .”

Les BET Awards célèbrent les contributions que les personnes de couleur ont apportées dans le domaine du divertissement, mettant en évidence les gagnants dans 19 catégories, y compris le cinéma et le sport.

Doja Cat, Drake et Ari Lennox sont entrés dans les prix avec le plus de nominations, mais sont repartis sans trophées. Silk Sonic – formé par Bruno Mars et Anderson .Paak – a remporté deux prix dont celui de l’album de l’année pour son projet “An Evening with Silk Sonic”.

L’animateur de l’émission nominé aux Oscars, Taraji P. Henson, a déclaré que l’influence de Combs était “grande pour la culture”.

Lors du discours de Combs, il a rendu hommage à feu Andre Harrell, qui a lancé sa carrière, ainsi qu’à sa mère pour avoir occupé plusieurs emplois pendant son enfance et à feu Kim Porter, sa petite amie de longue date et mère de ses trois enfants.

“Tu me manques tellement Kim”, a déclaré Combs. Plus tôt, dans une performance hommage étoilée à Combs, il a dédié un montage vidéo émotionnel à Porter. L’hommage nostalgique comprenait des apparitions de Mary J. Blige, Lil Kim, Busta Rhymes, Jodeci, Shyne et Faith Evans.

Combs a fondé Bad Boy Records et est trois fois lauréat d’un Grammy qui a travaillé avec un grand nombre d’artistes de premier plan, notamment Notorious BIG, Blige, Usher, Lil Kim, Evans et 112. Il a créé la ligne de vêtements de mode appelée Sean John, a lancé Revolt TV met l’accent sur la musique et a sa propre vodka. Il a également produit l’émission de téléréalité “Making the Band” pour MTV.

En 2004, le rappeur-producteur a joué Walter Lee Younger dans la reprise de Broadway de “A Raisin in the Sun”, qui a été diffusée sous forme d’adaptation télévisée quatre ans plus tard. Il est également apparu dans des films tels que “Get Him to the Greek” et “Monster’s Ball”.

Les anciens récipiendaires du prix incluent Prince, Whitney Houston, Queen Latifah, Samuel L. Jackson, Lionel Richie, Anita Baker et New Edition.

Babyface et Ye ont tous deux qualifié Combs de “légende”.

“Cet homme a traversé et survécu à beaucoup de choses et a enfoncé beaucoup de portes pour que nous puissions être debout – je sais pour moi que je peux être ici aujourd’hui”, a déclaré Ye, portant un masque noir. “Il a brisé tant de portes de classisme, de goût, de culture, de swag.”

L’honneur de Combs est venu le même soir lorsque d’autres grandes stars ont utilisé les BET Awards pour critiquer vivement la récente décision de la Cour suprême des États-Unis de supprimer la protection constitutionnelle des femmes en matière d’avortement.

Henson est montée sur scène en tant qu’animatrice de l’émission avec un message édifiant sur “l’excellence noire” avant de se lancer dans l’annulation par le tribunal de la décision historique Roe v. Wade la semaine dernière. L’acteur est monté sur scène après que Lizzo a ouvert le spectacle avec un solo de flûte dans une tenue dorée scintillante interprétant son single “About Damn Time”.

“Il est grand temps que nous parlions du fait que les armes à feu ont plus de droits qu’une femme. C’est un triste jour en Amérique”, a déclaré Henson. Elle a remercié Lizzo, qui, avec le vendeur de billets et la société de promotion de concerts Live Nation, a récemment fait don d’un million de dollars américains en recettes de tournée à Planned Parenthood.

La chanteuse nominée aux Grammy Awards, Janelle Monae, a levé le majeur vers la Cour suprême avant de présenter les nominées pour la meilleure artiste féminine R&B/pop.

“Ces artistes font de l’art selon nos propres conditions, possèdent nos vérités et s’expriment librement et sans vergogne dans un monde qui essaie de contrôler et de contrôler nos corps, mon corps et nos décisions, mon corps”, a déclaré le chanteur, qui a également rendu hommage. à la communauté LGBTQ+. “F— you Supreme Court. Je sais que nous nous célébrons en ce moment, comme nous le devrions. Nous méritons absolument de célébrer – surtout maintenant, nous devrions célébrer notre art en protégeant nos droits et nos vérités.”

Par la suite, Monae a présenté Jazmine Sullivan, lauréate d’un Grammy, comme la gagnante de la catégorie – qui a lancé un appel aux hommes pour leur soutien aux femmes.

“C’est une période difficile pour nous”, a déclaré Sullivan. “Je veux parler directement aux hommes : nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin que vous vous leviez tous, défendez-nous, défendez-nous. Si vous avez déjà bénéficié d’une femme prenant l’une des décisions les plus difficiles de sa vie, qui est d’interrompre une grossesse, vous devez être debout. Ce n’est pas seulement un problème de femme. C’est le problème de tout le monde. Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien.”

Latto a prononcé un discours émouvant après avoir remporté le prix du meilleur nouvel artiste.

“C’est donner un choix pro”, a déclaré la rappeuse, qui a ensuite interprété son hit “Big Energy” avec Mariah Carey. “Ça ne donne jamais à un homme de surveiller mon corps.”

La chanteuse Tems a dédié son prix du meilleur acteur international aux nombreuses femmes qui “osent rêver”.

“D’où je viens, des choses comme ça n’arrivent pas”, a déclaré le chanteur né à Lagos, au Nigeria, qui a remporté la meilleure collaboration avec Justin Bieber et Wizkid pour leur chanson “Essence”. “C’est un rêve. Si tu me regardes, je veux que tu t’imagines comme moi parce que tu es censé être ici aussi.”

Jack Harlow a interprété “Poison” aux côtés de Lil Wayne avant que Brandy ne monte sur scène avec lui pour son tube “First Class”. Pendant que Harlow et Brandy se produisaient, la caméra s’est tournée vers son frère, Ray J, qui a été vu danser dans le public.

Chance the Rapper et Joey Bada$$ ont interprété “The Highs & the Lows”. Dans sa robe rose, Muni Long a ouvert son set avec un extrait de “Time Machine” avant son jam “Hrs & Hrs”.