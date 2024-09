Bestival apporte de la musique, de la nourriture et du plaisir au Belmont Village de Kitchener

Les sons des ukulélés, des violons et des cornemuses ont résonné dans le village de Belmont à Kitchener alors qu’un festival de musique et d’arts de deux jours revenait.

Le Belmont Village Bestival a lieu chaque année deux semaines après le week-end de la fête du Travail pour célébrer la fin de l’été.

« C’est notre huitième année », a déclaré la présidente et directrice artistique du Bestival, Tammy Lawrence, samedi après-midi.

« Notre fondateur, Tim Moher, a lancé ce projet il y a huit ans et il s’est considérablement développé au cours des huit dernières années. Nous fermons la rue le même week-end chaque mois de septembre, de Glasgow à Union Street. Elle est bordée de vendeurs, d’artisans et d’une scène à chaque extrémité. Nous organisons des spectacles en direct toutes les heures. »

Le Sonic Uke Ensemble a enchanté la foule près de la fermeture de Union Street samedi après-midi. Quelques instants après avoir terminé, Tim Moher est revenu sur scène avec son groupe, Clefs of Moher, près de la fermeture de Glasgow Street.

Clefs of Moher se produit lors du Belmont Village Bestival le 14 septembre 2024. (Shelby Knox/CTV News)

Entre les deux étapes, les vendeurs proposaient de la nourriture, des jouets faits main et des œuvres d’art uniques.

Une étendue de gazon vert offrait aux enfants un endroit pour se détendre, jouer, participer à des cours de yoga guidés ou rencontrer leurs personnages préférés de films.

C’est la troisième année que le vendeur Roz Niles de Crafts by Apollo participe au Bestival.

« Nous aimons voir toute la communauté et voir tout le monde. Tous les artisans et les vendeurs se réunissent et partagent leur créativité avec la communauté », a déclaré Niles.

Niles a déclaré que des événements comme Bestival lui permettent de rencontrer ses clients en personne et d’établir des liens.

« Nous avons également eu quelques clients qui reviennent. Certains sont revenus et nous ont dit : « Oh ! Nous vous avons vu l’année dernière. » C’est donc intéressant de voir à quel point le festival a grandi. »

Lawrence a déclaré que le week-end aide la communauté à se rassembler et à se connecter, mais cela demande beaucoup de travail.

« Je ne peux pas vous dire à quel point c’est gratifiant d’être bénévole. Venez nous aider lors d’événements comme celui-ci. Les festivals manquent cruellement de bénévoles et il est vraiment important de s’impliquer. Même si vous n’avez que peu de temps, quelques heures, je vous garantis que cela vous éclairera spirituellement. C’est une expérience vraiment enrichissante et nous avons besoin de tout cela pour continuer. »

Le Bestival se poursuit samedi soir avec des performances de Fiddle Stix, Momma’s Kitchener et Danny Michel Band. L’horaire complet est disponible en ligne.