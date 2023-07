Best of frenemies : le blokey bantz de George et Ed peut-il effacer les cicatrices de l’austérité ? | André Antoine

OQue doivent faire les hauts responsables politiques après la politique ? Disparaître dans l’obscurité, gagner d’énormes sommes d’argent sur le circuit de la parole ou en faisant du lobbying pour des tenues douteuses de la haute finance, ou lancer un podcast entre copains ? Le dernier exemple a notamment été donné par l’ancien ministre Rory Stewart et l’ancien directeur des communications du parti travailliste Alastair Campbell avec leur très réussi Le reste Est-ce que la politique montrer.

Le format, avec sa dépendance à la répartie blokeish, n’est pas pour tout le monde, et la plupart des anciens Premiers ministres auraient sans aucun doute du mal à faire la transition de l’esprit d’État à la plaisanterie, à l’exception évidente de Boris Johnson, qui n’a jamais pu faire la distinction entre les deux. Dans tous les cas, pontifier pour le téléchargement numérique semblerait un peu déprimant pour quiconque a autrefois dirigé le pays – aussi mal qu’il l’ait dirigé.

Plus loin dans la hiérarchie, le podcast, avec son culte de la personnalité, sa posture d’indépendance et son potentiel de contrats très lucratifs, a évidemment ses attraits, puisque George Osborne et Ed Balls viennent d’annoncer qu’ils lançaient un podcast d’économie. Balls a été l’ombre harcelante d’Osborne pendant quatre des six années où il a été chancelier de l’Échiquier. Depuis un an, ils peaufinent leur double acte sur Le spectacle d’Andrew Neil, suivant les traces illustres de Michael Portillo et Diane Abbott. « Ed et moi sommes des ennemis ennemis – autrefois des ennemis acharnés, et maintenant de bons amis », a déclaré Osborne.

Tous les différends politiques peuvent-ils vraiment être reconfigurés en divertissement ?

Quiconque a été témoin des pitreries de la Chambre des communes peut convenir qu’il y a quelque chose à dire pour éliminer l’amertume et la rancœur de la politique. Et toute cette approche du tribalisme Corbynista qui n’a jamais embrassé un conservateur dans les relations entre les partis a toujours semblé enfantinement performative – après tout, le grand héros de Corbyn, Tony Benn, a appelé Enoch Powell son ami.

En se déplaçant vers le centre, alors que la politique de consensus peut sembler ennuyeuse et complaisante, il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis, où de profondes divisions sectaires se sont ouvertes dans la société, pour ressentir une certaine nostalgie de l’ère plus civile du bipartisme. C’était l’époque où l’écrivain américain Georges Packer Autrement dit, lorsque « le D ou le R après le nom d’un politicien ne vous dit pas ce qu’il pensait de tout, ou tout ce que vous pensiez de lui ».

Pourtant, il y a des limites. Toutes les divergences politiques peuvent-elles vraiment être reconfigurées en divertissement, toutes les prises de position idéologiques et morales réduites à de fausses tensions entre « ennemis » ? C’est une chose d’entendre les anecdotes répétées entre Stewart, qui n’a été ministre que pendant deux mois et plus un non-conformiste que le conservateur pur et dur, et Campbell, dont nous et lui oublions souvent qu’il n’a jamais été un politicien.

Osborne a été l’architecte d’un programme d’austérité qui a causé des dommages sociaux, structurels et infrastructurels durables. Dans une seule métrique de ce que cela signifie, un étude 2020 par l’University College London Institute of Health Equity a constaté que, depuis 2010, l’espérance de vie des hommes et des femmes au Royaume-Uni avait considérablement ralenti et commençait à baisser. En revanche, la pauvreté infantile, les banques alimentaires et l’itinérance ont tous connu des hausses rapides.

La récompense d’Osborne, avant même qu’il ne quitte son poste de député, était d’être nommé rédacteur en chef du London Norme du soir par son propriétaire Evgeny Lebedev, avec qui, comme de nombreux politiciens britanniques de premier plan, il avait noué des relations étroites. Il est également devenu conseiller principal de la société de gestion de placements BlackRock et un partenaire dans la société d’investissement privée de son frère, 9Yards Capital.

Balls en sait assez sur la maintenance de l’image pour éviter de nuire à sa marque amie et à celle d’Osborne avec un véritable calcul

Vous n’avez pas besoin d’être un anticapitaliste enragé pour être un peu perturbé par la manière sans effort avec laquelle Osborne, après avoir laissé sa marque malsaine sur le bien-être de la nation, est passé de la vie publique à une vie privée bien récompensée. Ce n’est pas qu’il doive être placé dans des actions publiques, au sens propre ou figuré ; plus que le support du podcast semble un environnement manifestement inadéquat dans lequel une interrogation significative de son dossier pourrait avoir lieu. Pour commencer, cela a plus de rapport avec le émission « zoo » des DJ du matin, avec leur bonhomie forcée et leur illusion d’accès intime, qu’à n’importe quel forum d’examen intrépide.

Ensuite, il y a l’interlocuteur d’Osborne. Balls, mari de la secrétaire à l’intérieur fantôme du Labour Yvette Cooper, serait intéressé à relancer sa carrière politique, mais même dans le monde post-Trump et post-Johnson dans lequel la frontière entre la politique et le showbiz est devenue dangereusement floue, il est maintenant trop ancré dans le divertissement populaire pour regagner en crédibilité.

Un vétéran de Viens danser strictement et Célébrité meilleur cuisinier à la maison (qu’il a gagné), et actuellement présentateur sur Bonjour BretagneBalls en sait assez sur la maintenance de l’image pour éviter de nuire à sa marque de copain et à celle d’Osborne en permettant à tout véritable calcul d’avoir lieu.

Comme toujours, il y a deux côtés dans tout argument, et Osborne et ses partisans citeront l’énorme dette et le terrible gâchis dont il a hérité après la crise financière de 2008, et la nécessité de mettre de l’ordre dans la maison du gouvernement. Mais la vérité est qu’il était tout à fait en faveur d’une régulation légère des marchés financiers qui a conduit à la crise. Une autre vérité est que ce sont les pauvres qui ont payé pour cela, tandis que les financiers ont continué à prospérer et que les riches se sont inexorablement enrichis.

Nous semblons avoir absorbé cette réalité extraordinaire si pleinement qu’elle est devenue à la fois normalisée et la cause du genre de cynisme « ils sont tous dans le même bateau » qui a alimenté la montée du populisme et de la théorie du complot. Après 13 ans de règne conservateur, le pays se sent sans direction et démoralisé, et a un besoin urgent de repenser en profondeur la façon dont nous organisons la société, créons la richesse et distribuons ses bénéfices. En d’autres termes, il ne pouvait y avoir de sujet plus pressant à explorer que l’économie.

Espérons qu’Osborne et Balls bouleverseront complètement les attentes, mais un échange d’idées ersatz entre quelques copains plaisants n’est vraiment pas ce qu’il faut.