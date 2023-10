Best Impressions Promotional Products à La Salle s’associe à des entreprises et fournit des produits promotionnels uniques et efficaces depuis plus de 40 ans.

Best Impressions, 728 First St., a ouvert une salle d’exposition à La Salle pour présenter certains des produits disponibles. Les horaires sont de 8h à 16h30 du lundi au vendredi.

Les entreprises, les organisations, les mariages ou toute autre personne ayant besoin de produits imprimés personnalisés font partie des clients les plus populaires. Aller à www.BestImpressions.com ou appelez le 815-883-3532 pour plus d’informations.