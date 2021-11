Best Fantasy Week 12 Waiver Pickups: Cam Newton poursuit son retour, Marquez Valdes-Scantling sort pour Pack

Vous ne serez pas impressionné par le meilleurs ramassages de fil de renonciation fantastique de la semaine 12 et ajouts d’agent libre, nous allons juste vous le dire dès le départ. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose car cela signifie qu’il n’y a pas eu beaucoup de grosses blessures, du moins pour les demi offensifs. Cependant, si vous avez besoin de renforts avant une semaine difficile à plusieurs postes, vous devrez principalement vous fier aux streamers. Les goûts des dormeurs potentiels du reste de la saison, tels que Cam Newton, Marquez Valdes-Scantling, et Adam Trautman , ne va pas trop vous exciter.

Heureusement, notre liste complète des agents libres propose de nombreuses suggestions de streamers spécifiques à la semaine 12 à QB, WR, TE et D/ST. Nous avons également des cachettes de banc potentielles, telles que Rex Burkhead, DeAndré Carter, et Jamison Crowder. Encore une fois, le fil n’est pas solide cette semaine, et selon la taille/la compétitivité de votre ligue, il est probablement assez prisé. À moins que nous n’ayons plus de blessures ou que les équipes commencent à présenter certains joueurs à la fin de l’année, les choses continueront d’être assez difficiles. Les streamers de la semaine 12 peuvent être trouvés sur le fin de cette liste.

À moins que quelqu’un qui ne devrait pas l’être flotte autour de votre fil de renonciation, ce n’est pas la semaine pour utiliser une demande de renonciation. Il est possible que vous soyez un propriétaire de Patrick Mahomes et que vous ayez besoin d’un QB de secours, mais utiliser une réclamation élevée sur Newton ou un autre quart-arrière n’est pas la meilleure utilisation des ressources. Cela dit, si vous êtes désespéré à une certaine position et que vous avez désespérément besoin de gagner, vous pouvez le justifier. Sinon, continuez à regarder les rapports de blessures et voyez si une situation se développe qui crée un ramassage plus attrayant.

MISE À JOUR : Michael Carter aurait subi une blessure à la cheville au cours de la semaine 11, donnant une valeur potentielle à Tevin Coleman ou Ty Johnson au cours de la semaine 12.

Meilleurs micros de fils de renonciation au football Fantasy pour la semaine 12

Sauf indication contraire, seuls les joueurs appartenant à moins de 50 % des ligues Yahoo sont pris en compte.

Cam Newton, QB, Panthers. Newton nous a dit qu’il était de retour la semaine dernière, et il a marqué ce point lors de son premier départ. Profitant d’un match très favorable, Newton a complété 21 passes sur 27 pour 189 verges et deux touchés et a ajouté 46 verges et un touché au sol. C’est une ligne de Newton vintage, et s’il continue à effectuer des passes à un pourcentage élevé et à courir sur plus de 40 mètres, Newton sera un QB1 limite chaque semaine. Encore une fois, c’était un match favorable, donc les choses ne seront pas toujours aussi « faciles », mais Newton devrait également continuer à se sentir plus à l’aise dans l’offensive des Panthers. Il pourrait être encore meilleur la semaine prochaine contre Miami.

Marquez Valdes-Scantling, WR, Packers. L’absence d’Allen Lazard (épaule) a certainement ouvert plus de cibles pour MVS, qui en a profité avec quatre attrapés sur 10 cibles, 123 verges et un touché. Plus d’efficacité serait bien, mais MVS a le genre de capacité de gros jeu qui rapporte même s’il n’est pas souvent ciblé. Avec ce genre de charge de travail, c’est un pari solide à produire. Le match de la semaine prochaine contre les Rams sera difficile, mais MVS pourrait en fait être en ligne avec plus de cibles si Jalen Ramsey couvre Davante Adams tout le match.

Adam Trautman, TE, Saints. Trautman était un dormeur de pré-saison populaire, mais après un acte de disparition au début de la saison, beaucoup ont perdu tout intérêt pour le grand TE. Cela devrait changer après son quatrième match consécutif avec au moins six cibles. Sa performance de la semaine 11 était sa meilleure à ce jour, puisqu’il a égalé un sommet de la saison avec cinq attrapés sur un sommet de huit cibles, 58 verges et son premier score de l’année. De toute évidence, Trevor Siemian a trouvé quelque chose qu’il aime, et Trautman devrait continuer d’être une cible populaire dans un match difficile contre Buffalo la semaine prochaine.

Cedrick Wilson, WR, Cowboys. Wilson n’a pas fait grand-chose au cours de la semaine 11 (4-36 sur sept cibles), mais avec Amari Cooper (COVID) et CeeDee Lamb (commotion cérébrale) probablement « discutable », au mieux, pour le match de jeudi après-midi contre les Raiders, Wilson pourrait être le receveur n°2 des Cowboys. Cela lui donne une valeur potentielle WR3/flex, et nous savons qu’il peut produire de gros jeux lorsqu’on lui en donne l’occasion.

Rex Burkhead, RB, Texans. Contre le Tennessee, Burkhead s’est précipité 18 fois. Il n’a marqué que 40 mètres, mais ces nombreuses tentatives devraient faire sourciller. S’il peut prendre le contrôle de ce champ arrière à un moment donné, nous savons qu’il a de l’avantage grâce à sa capacité de réception. En fin de compte, il n’aura pas un plafond haut, mais il vaut la peine de l’attraper comme dépliant si vous souffrez à RB. Houston affronte les Jets lors de la semaine 12, qui donnent le plus de points fantastiques par match au poste.

