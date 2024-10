Best Buy vient de lancer une vente flash massive sur les jeux – ce sont les 11 offres que j’achèterais ce week-end

Best Buy vient de lancer sa première grande vente flash de jeu de la saison, baissant les prix sur tout, des accessoires PS5 et Nintendo Switch aux claviers, souris, casques et même aux systèmes portables complets. Cela signifie qu’il y a beaucoup de choses à jouer en ce moment, avec des remises record sur un large éventail de gadgets. J’utilise beaucoup de ce kit chaque jour, j’ai donc parcouru ces étagères virtuelles pour trouver les plus grosses réductions sur la technologie que je peux personnellement recommander. Il y a onze offres parmi cette vente qui répondent à ces critères, et vous les trouverez toutes juste en dessous.

Il est important de noter que la vente flash de Best Buy semble se concentrer sur des accessoires légèrement plus anciens. Bien qu’il existe quelques exceptions, bon nombre de ces offres phares concernent des produits arrivés sur le marché l’année dernière. Cela ne veut pas dire qu’ils sont obsolètes – en fait, même les offres de jeux du Black Friday sont souvent les plus intéressantes lorsqu’elles ciblent ces articles de plus grande valeur. Vous trouverez toujours des spécifications et des fonctionnalités à jour, mais avec plus de temps à leur actif, ces accessoires offrent souvent une bien meilleure valeur que leurs homologues plus récents.

Par exemple, le SteelSeries Arctis Nova 7 est actuellement en panne 99,99 $ (au lieu de 189,99 $) chez Best Buy – c’est moins cher que le modèle Nova 5, plus récent mais de moindre échelon. De même, l’Asus ROG Ally X a fait irruption sur les étagères cette année, offrant une meilleure batterie et plus de RAM que l’original – mais il ne va pas égaler celui de l’Ally Z1E. 549,99 $ (au lieu de 649,99 $) prix de vente prochainement.

Il s’agit d’une vente pour ceux qui ont attendu assez longtemps pour mettre à niveau leur technologie, il est maintenant temps de profiter de prix particulièrement impressionnants. Allez-y vite, l’événement officiel se termine dimanche.

Accédez directement à la vente flash de Best Buy

Faut-il attendre le Black Friday ?

(Crédit image : Avenir / Duncan Robertson)

Nous avons toute une série d’offres officielles du Black Friday qui nous attendent le mois prochain, donc sauter sur des ventes flash maintenant peut sembler risqué. Cependant, j’ai vu des années de ventes de vacances et j’ai remarqué une tendance qui s’est installée au cours des derniers événements. Les détaillants déplacent leurs périodes de réduction plus tôt dans l’année, à partir de la mi-octobre et organisent des ventes fréquentes le week-end avant l’événement principal. Ces ventes flash ressemblent souvent incroyablement aux types d’offres que nous verrons le grand jour lui-même. Bien qu’il y ait toujours une petite marge de manœuvre (une souris à 50 $ pourrait coûter 45 $ le Black Friday, par exemple), les prix que nous voyons ces semaines-là établiront généralement un précédent pour la vente principale.

Je serais à l’aise d’acheter l’une des offres ci-dessus avant le Black Friday – alors que certaines options moins chères peuvent avoir 10 $ supplémentaires à perdre (et des gadgets plus haut de gamme comme l’Asus ROG Ally pourraient offrir 50 $ supplémentaires sur le prix final), rien n’est gravé dans la pierre. J’ai attendu un prix record savait sont arrivés dans les rayons au cours de l’été, uniquement pour le Black Friday, offrant une réduction régulière le jour même. Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle technologie et que les prix ci-dessus sont logiques, vous ne perdrez probablement pas trop en vous lançant tôt.

