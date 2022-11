Best Buy vendra les produits portables de fitness de WHOOP

Entreprise de fitness portable WHOOP a annoncé que Best Buy vendra désormais son WHOOP 4.0, un portable de collecte de données sans écran, et les accessoires qui l’accompagnent dans plus de 200 points de vente du géant de la vente au détail et sur son site Web.

Le tracker de santé portable de la société collecte des données physiologiques sur la fréquence cardiaque, le sommeil, la récupération et l’effort. Les utilisateurs ont également la possibilité de suivre leur cycle menstruel. Une application correspondante affiche des analyses de santé, un journal qui aide les utilisateurs à suivre le comportement autodéclaré et un coaching personnalisé.

“WHOOP vit à l’intersection du bien-être et de la technologie. En tant que leader de l’électronique grand public, Best Buy est le bon partenaire grossiste pour lancer notre marque en magasin”, a déclaré Radha Bennett, vice-présidente de la vente au détail et de la vente en gros chez WHOOP, dans un communiqué. . “Nous sommes impatients de développer notre présence dans le commerce de détail physique grâce à des relations qui s’alignent sur notre mission d’aider davantage de personnes à prendre le contrôle de leur santé.”

LA GRANDE TENDANCE

En 2021, la société de technologie portable a obtenu 200 millions de dollars en financement de série F, portant sa valorisation à 3,6 milliards de dollars. Le financement est intervenu moins d’un an après que WHOOP a obtenu le statut de licorne à la suite d’une augmentation de 100 millions de dollars de la série E.

Peu de temps après avoir annoncé le financement, WHOOP a déclaré qu’il avait a acquis la startup de technologie sportive PUSH, qui proposait des capteurs portables pouvant être placés à plusieurs endroits sur le corps pour aider les athlètes et leurs entraîneurs à quantifier les performances en haltérophilie.

Cependant, en juillet de cette année, WHOOP supprimé 15 % de ses effectifsaffectant tous les départements de l’entreprise, notant que l’environnement économique a créé de nouveaux défis et de l’incertitude.