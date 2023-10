Best Buy vend le Pixel 8 Pro avec une Pixel Watch 2 gratuite, le Pixel 8 obtient les Pixel Buds Pro à la place

Cela fait presque exactement un an que Google a dévoilé la série Pixel 7 et la Pixel Watch – leurs successeurs sont maintenant arrivés. Ils sont bien sûr disponibles sur la boutique en ligne de Google, mais voici une offre de Best Buy (réservée aux fans américains).

Les deux téléphones sont livrés avec un accessoire Pixel et vous pouvez obtenir jusqu’à 800 $ de crédit lors de l’échange d’un ancien appareil.

Le Google Pixel 8 Pro est fourni avec la nouvelle Pixel Watch 2, qui vaut à elle seule 350 $. Le téléphone lui-même commence à 1 000 $ si vous optez pour le modèle 128 Go. Découvrez l’offre sur Meilleur achat.

Combo Google Pixel 8 Pro + Pixel Watch 2 de Best Buy

Le plus petit Google Pixel 8 (700 $) est fourni avec les Pixel Buds Pro, ceux-ci ont un PDSF de 200 $. Les têtes ne sont pas nouvelles, c’est le même matériel que l’année dernière, bien que Google ait ajouté quelques nouvelles options de couleurs : Porcelaine et Bleu. Ces deux couleurs correspondent aux nouvelles couleurs Pro plutôt qu’au Pixel 8 vanille, disponible en gris, pivoine rose et obsidienne. Vous pouvez retrouver cette offre sur Meilleur achat.



Combo Google Pixel 8 + Pixel Buds Pro de Best Buy

La boutique en ligne de Google propose une offre similaire : le Pixel 8 Pro est livré avec une Pixel Watch 2 (Wi-Fi) gratuite ou des Pixel Buds Pro gratuits. Le crédit de reprise est plafonné à 750 $. Quant au Pixel 8, celui-ci vous offre une paire gratuite de Buds Pro ou une réduction de 200 $ sur la nouvelle Pixel Watch 2. Le plafond de crédit d’échange est encore plus bas à 650 $.