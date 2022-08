Best Buy va vendre des aides auditives OTC après la réglementation de la FDA

Les acheteurs du Black Friday quittent un magasin Best Buy à Washington, DC, le 26 novembre 20221.

Best Buy a déclaré mercredi qu’il offrira une gamme élargie de produits et services auditifs cet automne après fédéral les régulateurs ont déclaré qu’ils commenceraient à autoriser la vente d’appareils auditifs en vente libre.

À l’automne, la société basée à Minneapolis a déclaré que 300 de ses plus de 1 000 magasins auront des écrans de solutions auditives avec environ 10 appareils auditifs disponibles dans chacun. Le détaillant de produits électroniques a déclaré qu’il avait déjà commencé à proposer un outil d’évaluation auditive en ligne.

La poussée de Best Buy vient après la US Food and Drug Administration cette semaine Les ventes éclairées d’appareils auditifs en vente libre, qui, selon l’agence, permettront aux personnes atteintes d’une perte auditive légère à modérée d’acheter des appareils auprès de détaillants sans avoir besoin d’un examen médical, d’une ordonnance ou d’un ajustement. La FDA réglementera toujours la qualité des appareils OTC, qui, selon elle, pourraient être disponibles dès la mi-octobre lorsque la règle entrera en vigueur.

Les aides auditives destinées aux déficiences auditives sévères ou aux personnes de moins de 18 ans nécessitent toujours une ordonnance.

La FDA a déclaré que la nouvelle règle devrait réduire le coût des appareils auditifs. Près de 30 millions d’adultes aux États-Unis pourraient bénéficier d’appareils auditifs, selon l’agence.

Best Buy a vendu des appareils auditifs, notamment des produits d’amplification du son personnels, des amplificateurs de télévision et des dispositifs de protection auditive, mais la nouvelle catégorie d’appareils OTC ouvre la porte à de nouveaux produits.

Les clients pourront utiliser des comptes d’épargne santé et des comptes de dépenses flexibles pour acheter des appareils. Best Buy recommande de vérifier auprès des assureurs pour confirmer que les appareils sont couverts.

“Notre expansion de la collection auditive et la nouvelle expérience en magasin permettront aux clients de trouver facilement une solution de perte auditive parmi les marques en lesquelles ils ont confiance”, a déclaré Frank Bedo, responsable de la catégorie chez Best Buy, dans un communiqué.

Best Buy a baissé d’environ 2% dans les échanges avant commercialisation.