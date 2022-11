Best Buy US propose des offres anticipées du Black Friday, voici nos choix

Le Black Friday est peut-être dans quelques semaines, mais il n’est pas nécessaire d’attendre – Best Buy aux États-Unis propose actuellement des offres intéressantes. Voici quelques-unes des meilleures offres que nous avons trouvées. Comme d’habitude, nous nous concentrons sur les smartphones et les tablettes, mais cette fois, nous avons jeté un filet plus large et inclus des écouteurs et même des bâtons de streaming et des haut-parleurs intelligents.

Voici quelques liens rapides vers chaque catégorie :

Smartphones

Le Samsung Galaxy S22 + est tombé à 750 $ pour une unité de 8/128 Go, le passage à 256 Go de stockage n’est que de 50 $. C’est avant tout crédit d’échange, attention, donc le prix final peut être inférieur.

Le Motorola Edge (2022) a moins de deux mois et contient un écran OLED de 6,6 pouces à 144 Hz pour 500 $. Il est également livré avec un Dimensity 1050, un appareil photo principal 50MP (OIS) et ultra large 13MP, ainsi qu’une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 30 W et une charge sans fil de 15 W.

Le Motorola Edge (2021) est beaucoup moins cher à 300 $, mais est livré avec son propre écran de 144 pouces – un écran LCD de 6,8 pouces plus grand. De plus, le Snapdragon 778 à l’intérieur donnera au Dimensity une course pour son argent et vous obtenez un appareil photo principal de 108MP (pas d’OIS, cependant). La batterie de 5 000 mAh a une charge filaire de 30 W, mais pas de sans fil.

Enfin, quelques options bon marché. Le grand stylet Moto G (modèle 2021) dispose d’un écran de 6,8 pouces (FHD+) et est livré avec un stylet capacitif. Le Snapdragon 480 n’a rien d’extraordinaire, mais il a une connectivité 5G.

Le Moto G Power (2022) est plus récent, mais à seulement 50 $ de moins que le G Stylus, cela ne vaut probablement pas les économies. Vous perdez la connectivité 5G et malgré le nom “Power”, la capacité de la batterie n’est pas plus grande que le Stylus – 5 000 mAh dans les deux cas.

Écouteurs

Ensuite, les écouteurs sans fil, car qui a encore un téléphone avec une prise jack 3,5 mm ? Les Samsung Galaxy Buds2 sont un solide choix de milieu de gamme dans le domaine TWS et sont disponibles dans une variété de couleurs pour correspondre à votre téléphone.

Si vous voulez quelque chose à bon marché, le JVC Marshmallow + est à seulement 30 $. Il n’y a pas d’ANC comme sur le Galaxy Buds2, mais il y a une résistance à l’eau de base.

Pour ceux qui préfèrent les écouteurs supra-auriculaires, le Sennheiser Momentum Wireless est livré avec des coussinets confortables en similicuir et un bandeau réglable. Ceux-ci sont actuellement à moitié prix.

Comprimés

Les tablettes Windows peuvent vous aider à travailler ou à étudier en déplacement, ou à la maison si vous ne pouvez pas toujours utiliser un bureau. Le Microsoft Surface Pro 8 est une offre assez haut de gamme à 900 $ avec un processeur Intel Core i5-1135G7 (8 Go de RAM, 256 Go de SSD) et un écran 13 pouces 2 880 x 1 920 pixels. Il est livré avec Windows 11 Famille.

À l’autre extrémité de l’échelle se trouve le Lenovo IdeaPad Duet 3i – à 200 $, c’est l’une des tablettes 10,3 pouces les moins chères que vous puissiez acheter, Windows ou autre. Il s’agit de Windows 11 Home en mode S dans ce cas. Il fonctionne sur un Celeron N4020 avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage (eMMC).

Notez que les deux ardoises sont livrées avec des couvertures de clavier QWERTY incluses.

Bâtons de streaming

Roku ou Google ? 1080p ou 4K ? Vous pouvez choisir l’un des quatre bâtons ci-dessous en fonction de vos réponses. Les options 1080p sont le moyen le moins cher de rafraîchir un vieux téléviseur avec de nouvelles smarts – cela vous coûtera environ 20 $.

Si vous voulez un streaming de haute qualité, cependant, 4K est un must (d’autant plus que certains services de streaming verrouillent le HDR derrière le niveau 4K – nous vous regardons, Netflix). Dans ce cas, le Chromecast est moins cher (40 $) et vous bénéficiez de l’expérience Google TV. Ce qui n’est pas le préféré de tout le monde, vous voudrez peut-être plutôt le Roku Ultra (70 $).

Maison intelligente

Si vous entrez dans l’écosystème Google, 20 $ supplémentaires peuvent vous permettre d’obtenir un haut-parleur Nest Mini de deuxième génération. C’est assez bien d’avoir l’assistant Google toujours sur appel et même pour la lecture de musique.

Le Lenovo Smart Clock Essential coûte également 20 $ et peut remplacer votre réveil. Il vous permet également de parler à l’assistant Google, mais l’affichage est très basique, comme sur un vrai réveil.

L’horloge intelligente de 2e génération de Lenovo ne coûte que 15 $ de plus, mais est beaucoup plus avancée – son écran LCD de 4 pouces peut afficher des informations comme la météo et est un écran tactile, ce qui simplifie l’interface utilisateur. De plus, le haut-parleur est désormais orienté vers l’avant pour un meilleur son.

Le plus avancé du groupe est le Meta Portal Go – avec son écran de 10 pouces et sa caméra frontale, vous pouvez l’utiliser pour les appels vidéo de groupe ainsi que pour contrôler votre maison intelligente. Pour les personnes soucieuses de leur vie privée, il existe un cache matériel que vous pouvez faire glisser au-dessus de l’appareil photo lorsqu’il n’est pas utilisé.