Best Buy US offre une remise de 50 $ sur le Pixel 7a et ajoute une carte-cadeau de 50 $

Google a lancé le Pixel 7a lors de sa conférence I/O et, malheureusement, le téléphone coûte 50 $ de plus que son prédécesseur – il est de 500 $ sur la boutique Google américaine, tandis que le 6a était de 450 $. C’est un téléphone bien amélioré comme vous pouvez le lire dans notre examen pratique, donc la hausse de 50 $ n’est pas surprenante, mais la bonne nouvelle est que vous pouvez contourner la hausse des prix.











Google Pixel 7a en charbon de bois, mer et neige

Best Buy vend le Pixel 7a (déverrouillé) pour 450 $ et comprend également une carte-cadeau de 50 $ avec l’achat. Notez que seuls les coloris Charcoal, Sea et Snow sont disponibles, Coral est exclusif au Google Store.





Quoi qu’il en soit, la carte-cadeau peut être utilisée pour acheter des accessoires, par exemple cette affaire Google pour 30 $. Les 20 $ restants (ou la totalité des 50 $) peuvent servir à acheter une paire de Pixel Buds Proqui sont au prix de 160 $ ​​en ce moment (en baisse par rapport à leur PDSF de 200 $).













Coque pour le Pixel 7a • Coque pour le Pixel 7a • Pixel Buds Pro

Vous pouvez également consulter les offres sur Boutique Google aux Etats-Unis. Le téléphone coûte 500 $ et les valeurs d’échange ne sont pas excellentes. Un Pixel 6a ne vous rapportera que 136,50 $, un Pixel 6 (128 Go) vous rapportera 150,40 $. Du côté positif, vous bénéficiez de 100 $ de réduction sur les Pixel Buds – cela rend la série A gratuite et les Buds Pro descendent à 100 $. De plus, il y a un étui Case-Mate en édition limitée gratuit pour vous (d’une valeur normale de 25 $).

Nous pouvons percevoir une commission sur les ventes éligibles.