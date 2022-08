Best Buy supprime des emplois à travers le pays, après avoir averti d’un ralentissement des ventes

Best Buy a déclaré vendredi qu’il supprimait des emplois dans tout le pays environ deux semaines après avoir averti qu’il enregistrait des ventes plus faibles que prévu.

Une porte-parole de Best Buy, Carly Charlson, n’a pas précisé le nombre de personnes touchées par les licenciements.

“Nous évaluons et développons constamment nos équipes pour nous assurer que nous servons nos clients”, a déclaré Charlson. “Avec un environnement macroéconomique en constante évolution, y compris les clients qui achètent plus numériquement que jamais, nous avons apporté des ajustements à nos équipes qui incluent l’élimination d’un petit nombre de rôles.”

La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le le journal Wall Street. Il a déclaré que le détaillant avait supprimé des centaines d’emplois dans les magasins au cours de la semaine dernière, citant des personnes proches du dossier.

Best Buy comptait environ 105 000 employés aux États-Unis et au Canada, à la fin janvier, selon les documents financiers. L’effectif de l’entreprise diminue alors même que le Le marché de l’emploi américain reste solide. Le taux de chômage est tombé à 3,5 % en juillet, selon le Bureau of Labor Statistics, et les embauches ont dépassé les attentes, la masse salariale non agricole ayant augmenté de 528 000 pour le mois.

Pourtant, certains détaillants, qui ont connu une croissance importante de leurs ventes pendant la pandémie, subissent le coup de fouet de changements brusques dans le comportement des consommateurs.

Best Buy prévoyait déjà un ralentissement des ventes après avoir constaté un boom de la demande de cinémas maison, d’équipements de bureau, d’appareils de cuisine et bénéficié de dollars de relance. Pourtant, fin juillet, il a réduit ses prévisions de ventes pour le deuxième trimestre et l’année complète, affirmant que les consommateurs sautaient sur les articles coûteux alors qu’ils étaient touchés par l’inflation.

Walmart et Shopify ont également licencié des travailleurs alors que la demande commerciale ralentit. Walmart a licencié environ 200 employés de l’entreprise, selon des personnes proches du dossier. Shopify a licencié environ 1 000 travailleurs.

Best Buy publiera ses résultats du deuxième trimestre fiscal le 30 août.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.