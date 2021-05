Best Buy, Snowflake, Okta et plus

Jetez un œil à certains des plus grands acteurs du pré-marché:

Best Buy (BBY) – Les actions de Best Buy ont bondi de 3,8% sur le pré-marché après que le détaillant d’électronique a annoncé un bénéfice trimestriel de 2,23 $ par action, qui a battu l’estimation consensuelle de 1,39 $ par action. Le chiffre d’affaires et les ventes des magasins comparables ont également dépassé les prévisions de Wall Street et Best Buy a relevé ses prévisions de ventes comparables pour l’ensemble de l’année.

Snowflake (SNOW) – Snowflake a perdu 11 cents par action au premier trimestre, soit moins que les 16 cents par action anticipés par les analystes. Les revenus de la société de cloud computing ont également dépassé les prévisions, mais les actions ont chuté de 3,3% dans le pré-marché, les pertes augmentant à un rythme similaire à celui de ses ventes.

Okta (OKTA) – Les actions d’Okta ont chuté de 4,4% dans les échanges avant commercialisation, après que le fabricant de logiciels de gestion d’identité ait projeté une perte plus importante que prévu pour le trimestre en cours et annoncé le départ prochain du directeur financier Mike Kourey.

Dollar General (DG) – Le détaillant à rabais a rapporté un bénéfice trimestriel de 2,82 $ par action, dépassant l’estimation consensuelle de 2,19 $ par action. Les revenus ont dépassé les estimations et les ventes des magasins comparables ont baissé moins que prévu. Dollar General a également relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année après avoir bénéficié d’une nouvelle série de chèques de relance gouvernementaux pour ses clients. Malgré le battement, l’action de Dollar General a chuté de 1,5% dans les échanges avant commercialisation.

Medtronic (MDT) – Le fabricant de dispositifs médicaux a battu les estimations de 8 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 1,50 $ par action. Les revenus ont également dépassé les estimations, alors que les procédures médicales ont rebondi au milieu d’une pandémie en recul. Medtronic a également augmenté son dividende de 9%.

Dollar Tree (DLTR) – Les actions du détaillant à rabais ont chuté de 2,7% sur le pré-marché après avoir publié des perspectives de bénéfices inférieures aux prévisions pour l’année entière. Dollar Tree a battu les estimations sur les lignes supérieures et inférieures pour son dernier trimestre, et les ventes des magasins comparables ont augmenté plus que prévu.

Williams-Sonoma (WSM) – Williams-Sonoma a gagné 2,93 $ par action pour son dernier trimestre, surpassant l’estimation consensuelle de 1,83 $ par action. Les revenus du détaillant d’articles ménagers ont dépassé les prévisions et ont également donné des perspectives optimistes, car les acheteurs continuent d’investir dans leurs maisons. L’action a augmenté de 3,3% dans le commerce avant commercialisation.

American Eagle (AEO) – American Eagle a battu les estimations de 2 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 48 cents par action. Le chiffre d’affaires était légèrement supérieur aux projections de Wall Street. Le détaillant de vêtements a bénéficié de l’augmentation des dépenses des clients qui ont reçu des chèques de relance, ce qui a stimulé la demande et réduit le besoin de démarques.

Nvidia (NVDA) – Nvidia a annoncé un bénéfice trimestriel de 3,66 USD par action, contre une estimation consensuelle de 3,28 USD par action. Les revenus ont dépassé les prévisions de Street, le fabricant de puces publiant également des perspectives de revenus optimistes. Nvidia a déclaré qu’il ne pouvait pas déterminer la part de l’augmentation de ses revenus générée par les ventes aux mineurs de crypto-monnaie, qui utilisent à la fois des puces spécifiques à la crypto ainsi que les puces de jeu de Nvidia.

HSBC (HSBC) – HSBC se retire du marché américain de la banque de détail. Elle vend ses banques de la côte est à la Citizens Bank du Citizens Financial Group (CFG) et ses activités de la côte ouest à Cathay Bank, une unité de Cathay General Bancorp (CATY).

Walmart (WMT) – Walmart a conclu un accord avec le détaillant de vêtements Gap (GPS) pour vendre une nouvelle gamme d’articles pour la maison de marque Gap. Les nouveaux produits seront mis en vente en ligne le 24 juin et finiront par arriver dans les magasins physiques de Walmart. L’écart a augmenté de 1,3% dans le pré-marché, tandis que les actions de Walmart ont peu changé.

Vir Biotechnology (VIR) – La Food and Drug Administration a accordé une autorisation d’utilisation d’urgence à un traitement par anticorps pour Covid-19 développé par Vir et son partenaire GlaxoSmithKline (GSK). Le traitement est conçu pour les patients de 12 ans et plus présentant des cas légers à modérés de Covid-19. Vir a bondi de 9,1% en action avant commercialisation.

Workday (WDAY) – Workday a battu les estimations de 14 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 87 cents par action. Les revenus du fabricant de logiciels de ressources humaines sont également les plus estimés. Malgré le rythme et les perspectives optimistes, les actions de Workday ont chuté de 1,1% en pré-commercialisation.