Best Buy réorganise son programme d’adhésion. Voici les nouveaux niveaux

Best Buy apporte des modifications à son programme d’adhésion afin de mieux répondre aux besoins et aux budgets des clients. À partir du mois prochain, le détaillant proposera trois abonnements : My Best Buy, My Best Buy Plus et My Best Buy Total.

L’adhésion existante à My Best Buy de la société continuera d’être gratuite et offrira la livraison gratuite sans montant minimum requis comme avantage. Il précédemment inclus « accès exclusif aux offres réservées aux membres » comme un avantage, mais il ne semble pas que cela continue.

Les deux autres niveaux, My Best Buy Plus et My Best Buy Total, nécessiteront un abonnement annuel. My Best Buy Total remplace l’abonnement Best Buy Totaltech existant de Best Buy.

My Best Buy Total coûtera 180 $ par an et My Best Buy Plus coûtera 50 $ par an. Chaque niveau s’appuie sur les niveaux précédents, avec My Best Buy Total offrant des avantages tels que la livraison gratuite en 2 jours sans montant minimum et une fenêtre de retour prolongée de 60 jours. My Best Buy Total offre des avantages tels que le support technique Geek Squad et jusqu’à deux ans de protection du produit, y compris AppleCare Plus, sur la plupart des nouveaux achats Best Buy pendant que vous êtes membre.

Les membres actuels de Best Buy Totaltech recevront un e-mail « dans les mois à venir » avec plus de détails sur la transition vers My Best Buy Total, a indiqué la société. Ils continueront à bénéficier des avantages de l’abonnement existant jusqu’à la fin de leur date de renouvellement.

Bien que le prix de My Best Buy Total soit légèrement inférieur à celui de Best Buy Totaltech, qui est de 200 $ par an, il semble que le nouvel abonnement n’offrira pas les mêmes avantages liés à l’installation. My Best Buy Total proposera « des offres de services promotionnelles de temps en temps, comme l’installation à domicile et le transport à prix réduit », ce qui semble être un avantage moindre par rapport à la grande variété de services d’installation que Totaltech propose en tant qu’avantage d’adhésion.

Les abonnements de Best Buy sont en concurrence avec les abonnements Walmart Plus et Amazon Prime, qui coûtent 98 $ et 139 $ par an (ou 13 $ et 15 $ par mois) et offrent une variété d’avantages comme Prime Video, le stockage de musique et de photos sans publicité avec Amazon, Paramount Plus et des réductions sur le carburant avec Walmart et des avantages d’expédition.

Les personnes avec un Meilleur achat carte de crédit sont automatiquement inscrits à My Best Buy. Ils bénéficieront des mêmes avantages d’expédition que les autres membres ainsi que « encore plus d’avantages », a déclaré la société. Cela inclut 5 % de remise en récompenses sur les achats éligibles et des options de financement flexibles.

Les nouveaux niveaux d’adhésion seront lancés le 27 juin.