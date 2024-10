Best Buy propose les offres de jeux PS5 qu’Amazon manque, et elles disparaîtront demain

Parallèlement aux Prime Big Deal Days, d’autres détaillants, comme Best Buy, proposent des remises et des ventes concurrentes. Aujourd’hui seulement, vous pouvez économiser sur une sélection de jeux vidéo PlayStation 5 chez Best Buy, avec certains des plus grands jeux de ces dernières années disponibles à prix réduit.

Cela inclut des titres majeurs de 2024 comme Final Fantasy VII Rebirth et même des jeux majeurs des studios PlayStation comme Marvel’s Spider-Man 2 et God of War Ragnarok. Étant donné que cette vente n’est pas exclusive aux membres payants comme Prime Day, vous n’avez pas besoin d’être membre My Best Buy pour bénéficier de ces offres. Si vous recherchez d’autres offres de jeux Best Buy, assurez-vous de consulter la Xbox Series X à prix réduit.

Les jeux PlayStation 5 populaires sont en vente chez Best Buy

Nous avons rassemblé ci-dessus les meilleures offres de jeux vidéo chez Best Buy aujourd’hui, qui comprennent principalement des titres PlayStation Studios propriétaires et quelques jeux tiers. Grâce à ces réductions, vous pouvez choisir d’expédier l’article à votre domicile ou de le récupérer en magasin. Il est probable que ces remises prendront fin à la fin de la vente Best Buy ce soir, alors assurez-vous de récupérer ces jeux avant minuit. Vous pouvez également consulter notre plus grande liste des meilleures offres PlayStation pour le Prime Day d’octobre.

Faut-il acheter maintenant ou attendre le Black Friday ?

Bien qu’il s’agisse d’offres solides, nous vous recommandons d’attendre le Black Friday pour de meilleurs prix si vous le pouvez. Généralement, le Black Friday et le Cyber ​​Monday proposent des offres de jeux vidéo bien meilleures que le Prime Day, vous pouvez donc vous attendre à y voir les meilleures réductions de l’année. Des titres comme Final Fantasy VII Rebirth ont récemment atteint 49,99 $, mais nous nous attendons à voir des jeux comme Spider-Man 2 et God of War Ragnarok potentiellement atteindre des plus bas historiques pendant le Black Friday.

De plus, des dizaines de jeux supplémentaires seront disponibles à la vente pendant l’événement, vous permettant ainsi d’acheter des articles en gros. Ces offres Best Buy constituent des remises solides et valent bien le prix, mais gardez à l’esprit que les prix baisseront probablement en novembre si vous pouvez attendre. Le Black Friday reste le meilleur moment pour acheter des jeux vidéo.