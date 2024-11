Best Buy propose le nouveau M4 Mac Mini pour 275 $ avec échanges éligibles

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 425 $ : Le Mac Mini avec puce M4 est désormais disponible en précommande. Économisez sur votre commande avec un échange admissible chez Best Buy et obtenez le Mac Mini à partir de 275 $.

Précommandez le Mac Min avec puce M4

La Mac Week nous a offert de nombreuses mises à niveau sur les ordinateurs Apple, à moindre coût. L’iMac et le MacBook Pro reçoivent la puce M4, tandis que tous les modèles de MacBook Air démarrent désormais avec 16 Go de RAM. Le Mac Mini rejoint également l’équipe des puces M4. Tous les modèles commencent avec 16 Go de mémoire et sont disponibles en précommande dès maintenant, dont la sortie est prévue le 8 novembre. Les prix commencent à 599 $, mais Best Buy propose un meilleur prix avec certains échanges.

Vous pouvez obtenir le Mac Mini à partir de 275 $ chez Best Buy lorsque vous échangez un ancien appareil. Les modèles disponibles à l’échange incluent le Mac Mini avec puces M2 et M2 Pro, ainsi que l’iMac avec puce M3, et les valeurs d’échange estimées vont jusqu’à 575 $.

Offres Mashables

Pour profiter de cette offre, estimez la valeur de reprise de votre ancien Mac. Une fois l’achat du nouveau Mac Mini M4 pour M4 Pro effectué et votre échange terminé, la valeur confirmée de votre appareil d’échange sera remboursée pour votre achat du nouveau Mac Mini. Cette offre est disponible exclusivement chez Best Buy et constitue une solide opportunité si vous êtes prêt à mettre à niveau votre Mac.