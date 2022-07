Best Buy propose des offres fantastiques sur les écouteurs Apple en ce moment (avec une petite prise)

Best Buy propose plusieurs écouteurs et oreillettes en vente dans le cadre de son incluant le et le . Ce sont de très bons prix, mais les offres qui se sont démarquées pour moi concernaient un trio de modèles d’écouteurs Apple remis à neuf certifiés Geek Squad. Vous pouvez choisir la version noire du (110 $ de réduction sur leur prix catalogue) ou le noir (100 $ de réduction sur leur prix catalogue). Et enfin, les AirPods Pro coûtent 130 $ (40 $ de réduction sur ce qu’ils coûteraient où ils se trouvent actuellement ). Ceux-ci ne viennent qu’en blanc, bien sûr.

Tout le monde n’est pas à l’aise d’acheter des produits remis à neuf, en particulier des écouteurs, mais j’ai acheté plusieurs articles remis à neuf chez Best Buy et je n’ai pas été déçu. Vous avez 15 jours pour retourner les écouteurs si vous ne les aimez pas et vous bénéficiez d’une garantie de 90 jours. Ils peuvent ou non arriver dans leur boîte d’origine et la plupart ne montrent aucun signe d’être un produit “utilisé”.

Nous avons des critiques complètes de la Beats Studio Buds, Beats Fit Pro et Apple AirPod Pro, qui disposent tous d’une suppression active du bruit. Comme pour tous les écouteurs intra-auriculaires à isolation phonique, je ne peux pas vous dire lequel, le cas échéant, conviendra parfaitement à vos oreilles, mais je dirais que la meilleure valeur des trois est le Beats Fit Pro, qui a gagné un CNET Editors Choice Award l’année dernière.

