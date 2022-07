Best Buy propose des offres exceptionnelles sur les vélos d’exercice NordicTrack et Bowflex

Dans le cadre de sa vente, Best Buy propose des remises sur un certain nombre d’articles électroniques, et nous mettons en évidence certaines des meilleures offres. Mais nous serions négligents de ne pas signaler quelques offres sur les vélos d’intérieur que nous avons repérées, dont la meilleure pourrait être la qui coûte 1 300 $ mais est maintenant tombé à 800 $, une économie de 500 $. vélo est également en vente pour ou la moitié de son prix catalogue de 700 $.

Ce qui est un peu déroutant, c’est que le cycle de studio NordicTrack Commercial S15i est également disponible – il se vend pour mais est en vente pour . Ce modèle est l’ancien NTEX05119 tandis que le moins cher (800 $) est le NTEX05121 mis à jour. Les deux modèles sont presque identiques, mais le NTEX05121 comprend un moteur de levage à courant continu et un récepteur Bluetooth Smart HR supplémentaire.

Lire la suite: Meilleur vélo d’exercice pour 2022

Le dernier modèle de NordicTrack est le (1 500 $). C’est le même vélo mais avec un écran plus grand de 22 pouces. Les modèles S15i et lui sont à leur meilleur lorsque vous les combinez avec NordicTrack Service de fitness en streaming iFit (300 $ par an) qui vous permet de suivre des recréations d’itinéraires cyclables réels et même de parcourir des étapes célèbres du Tour de France. Le principal avantage de ces vélos NordicTrack est le mécanisme de levage intégré qui simule la conduite en côte.

Le Bowflex C7 a également un frère similaire, le que Bowflex vend pour 1 000 $ mais est en vente pour . J’ai utilisé le C6 et c’est un vélo d’exercice vraiment solide avec un fonctionnement silencieux et fluide et un volant d’inertie de 40 livres. Fait intéressant, ce que les gens reprochent au C7, c’est l’intégration d’un petit écran tactile HD de 7 pouces (le fonctionnement est un peu lent) qui exécute le Bowflex. Service de fitness en streaming par abonnement JRNYdont une année est incluse et coûte 150 $ par année par la suite.

Bowflex



Avec le C6, vous pouvez utiliser votre propre tablette pour exécuter le service JRNY (un support est intégré au design), et la plupart des gens semblent préférer cette option. Cependant, le vélo est le même. Ainsi, avec le C6, vous payez plus pour obtenir moins. C’est peut-être mieux pour certains, mais si vous pouvez vivre avec cet écran de 7 pouces, ce prix de 350 $ est difficile à battre et le prix le plus bas que nous ayons vu pour le C7.