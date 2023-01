Best Buy prend Amazon Prime avec un nouvel avantage de livraison gratuite

Les membres My Best Buy bénéficient d’un avantage supplémentaire à partir de maintenant. À partir du 9 janvier, la livraison gratuite sera disponible sur toutes les commandes, sans minimum d’achat requis, pour ceux qui . Auparavant, une commande devait être de 35 $ ou plus pour bénéficier de la livraison gratuite.

My Best Buy est la version de Best Buy d’un programme d’adhésion pour les acheteurs réguliers, et il est en concurrence avec les goûts de Amazon Premier et Walmart Plus. Contrairement à ces services, cependant, My Best Buy est libre d’adhérer, ce qui signifie que Best Buy ne met pas son avantage de livraison gratuite derrière un mur de paiement mensuel ou annuel.

En 2022, Amazon a augmenté le prix de son service Prime à 139 $ par an, bien qu’il englobe des fonctionnalités supplémentaires telles que Prime Video, la diffusion de musique et de podcasts sans publicité, le stockage dans le cloud, etc. WalmartPlus coûte 98 $ par an et comprend la livraison gratuite sur toutes les commandes, des offres exclusives, des récompenses sur les achats éligibles et des économies sur le carburant. Walmart regroupe également Paramount Plus diffusion.

Cependant, les changements ne sont pas tous positifs pour les membres de My Best Buy. Alors que les membres réguliers continueront d’avoir accès aux offres réservées aux membres, le programme de récompenses My Best Buy deviendra un avantage exclusif aux titulaires de la carte de crédit My Best Buy. Ce changement entre en vigueur le 14 février. Auparavant, tous les membres My Best Buy pouvaient gagner 0,5 point par dollar dépensé en magasin et en ligne et obtenir un crédit de 5 $ pour chaque 250 points gagnés.