Best Buy organise une importante vente Black Friday en juillet

Les ventes du Black Friday en juillet sont très importantes cet été, et de nombreux détaillants se joignent à la fête, de Samsung à Macy’s. Maintenant, Best Buy est entré dans le ring avec sa propre vente Black Friday en juillet. Si vous attendiez le bon moment pour mettre à niveau votre ancienne technologie, c’est le moment. Avec des réductions dans toutes les grandes catégories, y compris les écouteurs, les téléviseurs et plus encore, vous trouverez forcément quelque chose que vous aimez.

Vous ne pourrez acheter ces réductions importantes que via 25 juillet, alors n’attendez pas pour commencer à magasiner. Un produit incontournable de cette vente ? Les Jabra Elite 85t, nos véritables écouteurs sans fil préférés, qui sont désormais proposés à prix réduit de 229,99 $ à 169,99 $, vous faisant économiser 60 $ dans les trois teintes disponibles. Nous avons adoré ces écouteurs riches en fonctionnalités pour offrir un son doux et équilibré ainsi que leurs modes de suppression active du bruit et de transparence, parfaits si vous essayez de vous déconnecter. ou alors Branchez-vous. Nous avons même aimé les embouts ovales qui produisent une bonne étanchéité sans « boucher vos oreilles ». (Notez que ces embouts auriculaires peuvent rendre ce modèle pas le mieux adapté aux personnes ayant de petits conduits auditifs.) Que vous vous rendiez à la salle de sport, que vous vous rendiez au travail ou que vous vous prélassiez à la maison avec vos rythmes préférés, il n’y en a pas. mieux que le Jabra Elite 85t.

Ce n’est pas tout : continuez à faire défiler pour d’autres remises intéressantes de la vente Best Buy Black Friday en juillet.

Les meilleures offres de la vente Best Buy Black Friday en juillet

Écouteurs

Ordinateurs portables et tablettes

Appareils intelligents

téléviseurs

Barres de son

