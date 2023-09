Best Buy licencie un lanceur d’alerte pour avoir exprimé sa croyance chrétienne sur la sexualité : rapport

Un ancien employé de Best Buy envisage de poursuivre la chaîne à grande surface en justice, affirmant qu’il a été licencié pour avoir exprimé ses opinions bibliques sur la sexualité.

Enis Sujak, un immigrant serbe vivant à Jacksonville, en Floride, a travaillé pour la Geek Squad dans un magasin Best Buy local jusqu’au 1er septembre, date à laquelle il aurait été licencié pour avoir contesté une vidéo de formation obligatoire sur l’histoire LGBT, a-t-il écrit dans la description. de sa campagne GiveSendGo.

Plutôt que de répondre aux besoins d’un client en attente, a affirmé Sujak, on lui a dit de regarder la vidéo.

« En tant que chrétien, je crois que le mariage se déroule entre un homme et une femme », a-t-il écrit. « Pourtant, pour une raison quelconque, Best Buy a insisté pour que je me soumette à une série de cours sur « L’histoire du mouvement LGBTQ » pendant que j’avais des clients qui attendaient mon aide.

Sujak a poursuivi : « Ma capacité à aider et à servir les clients lors de réparations électroniques et l’orientation sexuelle de mes collègues n’ont rien de commun. En fait, la sexualité n’a pas sa place sur le lieu de travail, et m’obliger à adopter une conduite que je considère comme un péché tout en m’empêchant de servir les clients de mon ancien employeur est tout simplement inacceptable – en fait, c’est illégal.

Les allégations contre Best Buy et le directeur de Sujak, Mike Hirsch, ont été révélées pour la première fois le 2 septembre, lorsqu’une fuite audio a été partagée par le journaliste activiste James O’Keefe, ancien de Project Veritas.

En outre, Sujak a confronté Hirsch au sujet d’une discrimination chrétienne signalée dans le type de choses que les employés sont autorisés à afficher sur la propriété de l’entreprise.

Lorsque l’ancien employé a demandé à Hirsch pourquoi les drapeaux et symboles de la fierté LGBT sont autorisés alors qu’une croix chrétienne ne l’est pas, le responsable de la Geek Squad a déclaré que les deux ne sont « pas identiques » parce qu’une personne choisit d’être chrétienne alors que, à son avis, les individus ne décident pas de leurs propres orientations ou identités sexuelles.

« Vous pouvez choisir à 1 000 % votre religion », aurait déclaré Hirsch. « [Y]Vous choisissez de croire au christianisme, à l’islam ou autre ; tu choisis ça. … Ils ne choisissent pas les homosexuels.

Sunjak a déclaré qu’il avait embauché un avocat et envisageait d’intenter une action civile contre Best Buy.

Au moment de la publication de cet article, Sunjak avait collecté plus de 10 500 $ pour couvrir les frais juridiques associés à son procès en cours.

« En aucun cas je n’ai soutenu que quiconque diffère par sa religion, son genre ou son sexe devrait être traité différemment ; au contraire, tout ce que je voulais, c’était être traité de la même manière qu’eux et que mes convictions soient respectées de la même manière », a-t-il écrit. « Il est temps de riposter, de prendre position et de défendre nos droits. Je ne reculerai pas, et chaque contribution, quelle que soit sa taille, nous aide dans ce combat.

