Best Buy lance une vente flash de 48 heures pour concurrencer le premier jour d’octobre d’Amazon

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

La saison des achats des Fêtes est bien entamée avec Vente d’accès anticipé Prime d’Amazon, Événement Rollbacks and More de Walmart et Jours de transaction de Target ayant déjà tout lancé. Pas un pour être laissé de côté, Best Buy a lancé aujourd’hui avec d’énormes remises dans les catégories technologie et maison. La vente flash de 48 heures se déroule les 11 et 12 octobre, aux mêmes dates que le deuxième événement Prime Day d’Amazon, et offre certains des meilleurs prix de l’année.

Que vous soyez à la recherche d’un ordinateur portable ou d’un téléviseur, ou que vous vouliez simplement profiter de l’engouement pour les friteuses à air, la vente a quelque chose pour vous. Nous avons mis en évidence plusieurs de nos offres préférées ci-dessous, mais cela en vaut la peine pour trouver exactement ce que vous voulez.

Pomme L’Apple Watch Series 8 n’est sortie que le mois dernier, mais son prix est déjà réduit à 349 $. La remise de 50 $ s’applique à tous les modèles de la série 8 uniquement GPS dans les tailles 41 mm et 45 mm, et offre la meilleure remise que nous ayons vue depuis son lancement.

LG À la recherche d’un téléviseur OLED cet automne ? Ce modèle LG 2022 bénéficie d’énormes remises dans différentes tailles pour s’adapter à votre espace. Dans notre examen, nous avons loué sa superbe qualité d’image, ses fonctionnalités de jeu et son style élégant. Lisez notre avis sur la série LG OLED C2 2022. Vous recevez des alertes de prix pour LG Smart TV OLED Evo 4K série C2 de 65 pouces : 1 800 $

Sony Les nouveaux écouteurs WH-1000XM5 de Sony sont les meilleurs écouteurs sans fil sur le marché pour la suppression du bruit et vous pouvez les obtenir avec une remise de 50 $ sur la vente de Best Buy. Ils sont confortables, ont un son incroyable, offrent une expérience d’appel de premier ordre et peuvent même être couplés avec deux appareils en même temps. Les deux coloris sont à prix réduit. Vous recevez des alertes de prix pour Sony WH-1000XM5 : 350 $

Nœud Collaboration étrange à part, la nouvelle friteuse à air numérique Crux x Marshmello est actuellement à 50 $ de rabais, ce qui en fait un choix solide pour un bac à légumes de grande capacité. Son écran tactile numérique et ses 8 modes de cuisson préréglés le rendent facile à utiliser et il peut préparer jusqu’à 6,6 livres d’aliments à la fois. Cette offre est celle que vous ne trouverez que chez Best Buy puisque l’appareil est exclusif au détaillant.