Best Buy lance une vente de fin de semaine de 48 heures pleine d’idées cadeaux de dernière minute

Le jour de Noël approche à grands pas et il ne reste plus beaucoup de temps pour attraper les cadeaux restants. Mais faire du shopping à la dernière minute ne signifie pas que vous devez payer au-delà des chances. En fait, avec la dernière vente de Best Buy, vous pourriez même obtenir l’un des meilleurs prix de l’année.

Ce week-end seulement, Best Buy propose des réductions sur une vaste gamme de produits, notamment des écouteurs, des téléviseurs intelligents portables, des caméras de sécurité et bien plus encore. Il y a 50% ou plus de réduction dans certains cas, bien que les offres ne soient disponibles que jusqu’au dimanche 18 décembre. Nous avons sélectionné quelques-uns de nos favoris parmi la vente ci-dessous, mais assurez-vous de pour toutes les offres.

Si un membre de votre famille commence tout juste à suivre un régime de santé et de remise en forme, la Fitbit Sense est une excellente montre intelligente de départ. Bien qu’il ne s’agisse plus du dernier modèle, il offre toujours un excellent suivi du sommeil et de l’entraînement et peut même effectuer un ECG sur votre poignet. Lisez notre revue Fitbit Sense. Vous recevez des alertes de prix pour Fitbit Sense (Carbone/Graphite)

De toutes les consoles de nouvelle génération, la Xbox Series S a été la plus facile à obtenir. En fait, pour le Black Friday, il a même été mis en vente chez divers détaillants et il est de retour en vente ce week-end chez Best Buy avec un rabais de 60 $. Vous recevez des alertes de prix pour Xbox Series S : 240 $

Si vous êtes à la recherche d’une mise à niveau de votre téléviseur ou si vous connaissez quelqu’un qui l’est, ce téléviseur de 55 pouces ne coûte que 250 $ ce week-end. Exécutant le système d’exploitation Roku simple, il est facile à utiliser et offre une qualité d’image solide avec une résolution 4K et une prise en charge HDR. Vous recevez des alertes de prix pour Westinghouse 55 pouces 4K Smart Roku TV : 250 $

Les tâches ménagères semblent interminables, mais à mesure que la technologie progresse, des options permettant de gagner du temps, comme les robots aspirateurs, ont facilité le travail. Ces appareils programmables peuvent être programmés pour nettoyer vos sols automatiquement, afin que vous puissiez en faire plus dans votre journée. Ce modèle se vide même et arrive à 300 $ ce week-end. Vous recevez des alertes de prix pour iRobot Roomba i7 Plus

Améliorez la sécurité de votre maison avec trois caméras projecteurs Arlo Pro 4. Le lot comprend également quatre batteries rechargeables, une station de charge de batterie, trois supports antivol et un bon panneau de jardin à l’ancienne pour dissuader les voleurs potentiels. Vous recevez des alertes de prix pour Ensemble de sécurité avec caméra Spotlight Arlo Pro 4 : 320 $

Avec deux moteurs de 160 watts, des lumières LED et une autonomie maximale de 3 miles, c’est le cadeau parfait pour rouler cette saison – et c’est 40 $ de réduction en ce moment. Vous recevez des alertes de prix pour Hover-1 – Trottinette électrique auto-équilibrée Blast avec plage de fonctionnement maximale de 3 mi et vitesse maximale de 7 mph – Noir

