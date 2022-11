Best Buy investit dans la société de surveillance à distance des patients Coeus.health

Coeus.health, une plate-forme informatique et logistique basée sur le cloud qui coordonne les appareils et les données de santé numériques à domicile, a annoncé avoir reçu un investissement initial du détaillant d’électronique grand public Meilleur achat.

Dans sa dernière étape pour se développer dans l’espace des soins de santé à domicile connectés, le géant de la vente au détail utilisera le cloud hybride Home Health (H3C) pour aider les clients à accéder à tous les avantages de ses appareils et offres de santé à domicile.

La société RPM est dirigée par le PDG Oran Muduroglu, qui dirigeait auparavant le plateformes de soins de La branche des sciences de la vie d’Alphabet Verily, qui se concentrait sur la population Medicare Advantage.

« Nous nous engageons à permettre à tous de bénéficier de soins à domicile, et nous recherchons continuellement de nouvelles façons d’appliquer nos capacités de base dans la vente au détail omnicanale, les services à domicile, la logistique, les centres de soins et la technologie avec nos principales solutions de santé à domicile pour le bien-être, vieillir sur place et gérer les problèmes de santé à la maison », a déclaré Deborah DiSanzo, présidente de Best Buy Health, dans un communiqué.« Nous avons investi dans Coeus H3C parce qu’ils sont les seuls capables d’aider les clients à bénéficier du plein potentiel de ces solutions, ce qui nous permet de concrétiser la vision du bien-vivre au plus grand nombre.

LA GRANDE TENDANCE

Le financement de Best Buy dans Coeus.health est le dernier investissement du géant de la vente au détail dans le domaine des soins aux personnes âgées et de la surveillance à distance des patients.

En 2021, Best Buy a acquis la plateforme RPM Current Health, qui utilise des biocapteurs pour surveiller l’état d’un patient et identifier quand on pourrait avoir besoin de l’aide d’un clinicien.

Parmi les autres investissements du détaillant multinational d’électronique grand public, citons sa marque vieillissante sur place Great Call, rebaptisé par la suite Lively, et le service de surveillance senior à distance Critical Signal Technologies.