Best Buy Health s’associe à Geisinger pour la gestion des soins chroniques

Meilleur achat santé a annoncé qu’elle élargissait son partenariat avec le système de santé Geisinger, basé en Pennsylvanie, pour améliorer la gestion des maladies chroniques à domicile en combinant leur expertise.

En 2021, Geisinger a lancé ConnectedCare365, sa plateforme de gestion des soins chroniques, et a inscrit des patients à des programmes de surveillance à distance des patients. Les patients ont reçu des appareils, tels que des brassards de tension artérielle et des glucomètres, pour surveiller leur santé à domicile, et les données collectées ont été transmises à Geisinger via la plateforme de soins à domicile et de surveillance à distance des patients de Best Buy. Santé actuelle.

Un an plus tard, le système de santé a commencé à piloter un programme faisant appel aux agents de la Geek Squad de Best Buy pour livrer, installer et activer les appareils de gestion des soins à distance. Les agents ont également enseigné aux patients comment utiliser les machines et ont veillé à ce que les données soient transmises à l’équipe soignante de Geisinger.

« Nous sommes très enthousiasmés par les résultats issus de notre programme Geek Squad initial avec Geisinger. Ces résultats confirment notre hypothèse selon laquelle l’un des plus grands obstacles à surmonter lors de la prestation de soins à domicile était les aspects logistiques. Je suis ravi de travailler avec Geisinger pour utiliser davantage les capacités et l’expertise de Best Buy Health afin de continuer à générer des résultats positifs pour les patients chroniques recevant des soins à domicile », a déclaré Chris McGhee, PDG de Current Health de Best Buy. MobiHealthNews par e-mail.

Le partenariat élargi entre les sociétés comprendra la conception d’un ensemble de technologies et de services pour les organismes de soins de santé cherchant à gérer leurs propres programmes de gestion des maladies chroniques.

« Il est tôt pour préciser exactement ce que [the package of technology and services] ressemblera ou inclura, mais notre objectif est d’étendre les résultats que nous avons déjà obtenus ensemble pour améliorer l’expérience de prestation et de réception de soins chroniques à domicile », a déclaré McGhee.

LA PLUS GRANDE TENDANCE

Best Buy a acquis Current Health, basé à Boston en 2021 pour 400 millions de dollars. L’entreprise de technologie de soins de santé à domicile utilise des biocapteurs pour surveiller l’état d’un patient et identifier quand celui-ci pourrait avoir besoin de l’aide d’un clinicien.

Le géant de la vente au détail a racheté plusieurs autres sociétés de soins à domicile, dont la marque vieillir sur place. Great Call, rebaptisé Lively en 2021, et le service de surveillance à distance pour seniors Critical Signal Technologies.