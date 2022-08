Best Buy, First Solar, Twitter et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Best Buy (BBY) – Best Buy a gagné 2,6% en pré-commercialisation après que le détaillant d’électronique ait dépassé les prévisions de Street sur les résultats supérieurs et inférieurs pour son dernier trimestre, tandis que les ventes des magasins comparables ont diminué moins que prévu.

Big Lots (BIG) – Le détaillant discount a signalé une perte trimestrielle plus faible que prévu et des revenus supérieurs aux attentes. Les ventes des magasins comparables ont également diminué moins que prévu par les analystes. Le titre a augmenté de 2,7% dans les échanges avant commercialisation.

First Solar (FSLR) – First Solar a augmenté de 1,9% dans l’action de précommercialisation après avoir annoncé qu’elle dépenserait 1,2 milliard de dollars pour développer la fabrication basée aux États-Unis, y compris une nouvelle usine dans le sud-est. Plus tôt cette année, le fabricant d’équipements solaires avait déclaré qu’il était peu probable qu’il construise de nouvelles installations aux États-Unis, mais a changé sa stratégie en raison des incitations fiscales fournies par la loi sur la réduction de l’inflation récemment adoptée.

Twitter (TWTR) – Twitter a chuté de 1% dans les échanges avant commercialisation après qu’Elon Musk a envoyé un deuxième avis de résiliation de l’accord. Musk a d’abord annoncé qu’il se retirait de son accord de 44 milliards de dollars pour acheter Twitter début juillet. Le deuxième avis – détaillé dans un dossier de la SEC – donne des raisons supplémentaires de se retirer, y compris l’affirmation selon laquelle les allégations détaillées dans la récente plainte du lanceur d’alerte pourraient avoir de graves conséquences pour les activités de Twitter.

Baidu (BIDU) – Baidu a enregistré des bénéfices et des revenus supérieurs aux attentes pour son dernier trimestre, la société de moteurs de recherche basée en Chine constatant une reprise des ventes publicitaires et une demande plus forte pour ses offres basées sur le cloud. Les actions de Baidu ont ajouté 3,8 % en précommercialisation.

Bed Bath & Beyond (BBBY) – Le stock du détaillant d’articles ménagers a bondi de 11,7% en pré-commercialisation après avoir grimpé de 25% hier. La société – populaire parmi les commerçants de “meme stock” – livrera mercredi une mise à jour commerciale et stratégique.

Lucid Motors (LCID) – Lucid a déposé une soi-disant offre d’étagère pour lever jusqu’à 8 milliards de dollars. Le constructeur de véhicules électriques a déclaré qu’il n’envisageait pas de vendre des titres pour le moment. Lucid a glissé de 1,4% dans les échanges avant commercialisation.

Netflix (NFLX) – Netflix nie un rapport de Bloomberg selon lequel il envisage des frais mensuels de 7 à 9 dollars pour son prochain service de streaming financé par la publicité. La société a déclaré au New York Post qu’elle en était encore aux premières étapes de la planification du service et qu’aucune décision de tarification n’avait été prise. Netflix a ajouté 1,4% dans l’action de précommercialisation.

SolarEdge Technologies (SEDG) – SolarEdge pourrait faire l’objet d’une interdiction d’importation, en fonction des résultats d’une enquête de la Commission du commerce international. Ampt, un rival de plus petits équipements solaires, affirme que les optimiseurs de puissance et les onduleurs de SolarEdge enfreignent deux de ses brevets. SolarEdge a gagné 1% dans les échanges avant commercialisation.

Peloton (PTON) – Peloton a besoin de plus de temps pour déposer son rapport annuel pour l’année se terminant le 30 juin, selon un dossier de la SEC. La société de fitness a déclaré qu’elle était toujours en train de régler la comptabilité liée à sa restructuration prévue. Le titre a augmenté de 1,4% en pré-commercialisation.