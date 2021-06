Best Buy fermé le jour de Thanksgiving, les offres du Black Friday en ligne

Un employé de Best Buy utilise un chariot pour faire des achats pour un client en ligne au South Bay Center de Boston le 10 novembre 2020. Les tendances de la vente au détail changent pendant la pandémie de Covid-19, et Best Buy a commencé à proposer à ses vacances des soldes du Black Friday et offres plus tôt dans le mois pour éclaircir les foules.

Globe de Boston | Globe de Boston | Getty Images